Buse Varol fit görünümü sosyal medyayı salladı
12 dakika önce
Doğum sonrası kilolarını hızla verip, Buse Varol fit vücuduyla düşman çatlattı.
Haber Yayın Tarihi: 14.09.2019 02:21 Kaynak: Bültenler
Doğum sonrası kilolarını hızla verip, fit vücuduyla düşman çatlatan Buse Varol son paylaşımıyla dikkatleri üzerine çekti. 21 kilo verdiğini açıklayan Varol'un, son fotoğrafı kısa sürede binlerce beğeni aldı.
Buse Varol'un paylaşmış olduğu fit görünümlü fotoğrafı sosyal medyayı salladı.
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