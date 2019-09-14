Son Dakika Haberleri: Buse Varol fit görünümü sosyal medyayı salladı
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Buse Varol fit görünümü sosyal medyayı salladı

12 dakika önce

Doğum sonrası kilolarını hızla verip, Buse Varol fit vücuduyla düşman çatlattı.

Buse Varol fit görünümü sosyal medyayı salladı, System.String[]

Doğum sonrası kilolarını hızla verip, fit vücuduyla düşman çatlatan Buse Varol son paylaşımıyla dikkatleri üzerine çekti. 21 kilo verdiğini açıklayan Varol'un, son fotoğrafı kısa sürede binlerce beğeni aldı.

Buse Varol'un paylaşmış olduğu fit görünümlü fotoğrafı sosyal medyayı salladı.

Buse Varol, Magazin

Haber Yayın Tarihi: 14.09.2019 02:21 Kaynak: Bültenler
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