Busenaz Sürmeneli\'nin Olimpiyat Hedefi

Olimpiyat, dünya ve Avrupa şampiyonlukları bulunan milli boksör Busenaz Sürmeneli, 2028 Los Angeles Olimpiyat Oyunları'na istikrarlı bir form grafiğiyle gitmeyi hedefliyor.

Milli boksör, Türkiye Boks Federasyonu tarafından Kocaeli'nin Darıca ilçesindeki Eray Şamdan Spor Salonu'nda düzenlenen Türkiye Ferdi Boks Şampiyonası'nda mücadele ediyor.

Bu yıl Akdeniz Oyunları ile Avrupa Boks Şampiyonası'nda mücadele edecek Busenaz Sürmeneli, asıl hedefi olan 2028 Los Angeles Olimpiyat Oyunları'na iyi bir form grafiğiyle gitmek istiyor.

Busenaz Sürmeneli, AA muhabirine, şampiyonanın ardından yoğun bir fikstüre gireceğini belirterek, bu süreci hem fiziksel hem mental olarak en iyi şekilde değerlendirmeyi planladığını söyledi.

Bu yıl birçok organizasyona katılacağını anlatan milli boksör, 2026'ya güzel bir başlangıç yaparak, istikrarlı şekilde ilerlemek istediğini ifade etti.

"Olimpiyatlara iyi bir form grafiğiyle girmek istiyorum"

Busenaz Sürmeneli, olimpiyatlara giden yolda her turnuvayı önemli bir basamak olarak gördüğünü dile getirerek, "Önümüzde Avrupa Şampiyonası ve Akdeniz Oyunları var. Bu organizasyonlarla güzel bir başlangıç yapıp, sonrasında da olimpiyat yolunda güzel şekilde gitmek istiyorum. Asıl hedefimiz 2028 yılındaki olimpiyatlar, oraya da inşallah emin adımlarla, güzel bir şekilde gideceğiz." diye konuştu.

Katıldığı tüm turnuvalarda başarı hedeflediğini dile getiren milli boksör, şunları kaydetti:

"Bu sene hedefimiz Akdeniz Oyunları ve Avrupa Şampiyonası. Orada da güzel bir şekilde boy gösterip yolumuza devam etmek istiyoruz. Adım adım ilerleyerek 2028 yılında olimpiyata iyi bir form grafiğiyle gitmek istiyorum. Antrenörümün bir lafı var, 'Okyanusu düşünürken derede boğulma.' diye. Bizler de dereleri sorunsuz geçip okyanusa gitmek, 2028 yılındaki olimpiyatı güzel bir şekilde geçirmek istiyoruz."