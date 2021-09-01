Büyük Taarruz'un yaşandığı savaş alanları görünür hale gelecek - Son Dakika

Afyonkarahisar'da, Büyük Taarruz'un gerçekleştiği alanlardaki mukaddes hatıraların ortaya çıkarılması için araştırma başlatılacak.

Vali Gökmen Çicek'in talimatıyla İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünce kentteki Milli Mücadele dönemi savaş alanları ve şehitliklerin tespit edilmesi için Büyük Taarruz ve Savaş Alanları Araştırma Komisyonu oluşturuldu.

Komisyon tarafından hazırlanan proje, Kültür ve Turizm Bakanlığınca 24 Ağustos 2021 tarihinde uygun bularak onaylandı ve destek kararı çıktı.

Komisyon bünyesinde oluşturulan heyet, Büyük Taarruz'un yaşandığı alanlarda yüzey araştırmaları, haritalama ve temizlik çalışmaları yapacak.

Milli Mücadele'de kesin neticenin alındığı ve en çetin muharebelerin yaşandığı Büyük Taarruz, Afyonkarahisar sınırları içerisinde başladı. Bu nedenle kentte çok sayıda siper ve şehitlik mevcut. Bu yılki çalışmada "Frigya" olarak bilinen ve turizm bölgelerine yakın olan İhsaniye ilçesindeki Kolonkaya (Sarıcaova), Teperoğlan ve Kaz Uçtu mevkilerinde çalışma yapılması hedefleniyor.

Projede temizlik çalışmasının yanı sıra, siperlerin ve tespit edilen şehitliklerin ölçümlerinin yapılması, bölgenin haritalandırılması ve yüzeyde bulunan savaş tarihi-arkeolojisi açısından önemli olan materyallerin toplanması planlanıyor.

"Milli Mücadele döneminde de kritik bir noktaydı"

İl Kültür ve Turizm Müdürü Mehmet Tanır, AA muhabirine, Afyonkarahisar'da Milli Mücadele yıllarında, ciddi anlamda çatışmalar, savaşlar yaşandığını söyledi.

Çalışmanın 2022 yılında da devam edeceğini vurgulayan Tanır, "Bölge 1921-1922 yıllarında önemli yere sahip olmuş. Bir tümene karşı 3 tümenle saldırmışlar. 1921'de Köroğlu Kalesi'nden Oluktepe'ye kadar olan alanda 57. Tümen 21 kilometrelik bir alanı koruyor. Baktığınız zaman bire sekiz savunmayı görüyorsunuz. Düşman kuvvetlerinin çok güçlü bir şekilde saldırdığını görüyorsunuz. Bu mevkiler özellikle Eskişehir, Kütahya, Afyonkarahisar ve Ankara hattında kilit noktada. Frigler döneminde de önemliydi. Milli Mücadele döneminde de kritik bir noktaydı." diye konuştu.

Bilim Heyeti Başkanı Afyon Kocatepe Üniversitesi (AKÜ) Öğretim Görevlisi Dr. Talat Koçak ise proje çerçevesinde İhsaniye ilçesine bağlı Döğer beldesi sınırları içinde bulunan bölgede üç yer belirlediklerini ifade etti.

Sarıcaova, Teperoğlan ve Kaz Uçtu mevkilerinde siperler bulunduğunu vurgulayan Koçak şöyle konuştu:

"27-28 Ağustos günlerinde Yunanlılarla büyük çatışmalar yaşandı. Bununla birlikte aynı bölge Kütahya-Eskişehir Muharebelerinde de büyük kayıplar verdiğimiz bir coğrafya. Sarıcaova, Kolonkaya'yı da içine alan bir yer. 7 kilometrelik bir hat var orada. Siperler 3 kademeli şekilde sıralanmış. Toplamda 450 civarı şehidin olduğunu düşünüyoruz. Bu yılki çalışmada orada jeoradar çalışmasıyla şehitlerin metfun olduğu yerin tam koordinatlarını almayı planlıyoruz. Ekip 5 üniversiteden bilim insanlarının bulunduğu 17 kişiden oluşmakta. Çalışmalara bu ayın ortalarında başlamayı düşünüyoruz."