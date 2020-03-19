Büyük Veba Salgını'nda kendine eve kapatan Isaac Newton büyük keşifler yaptı - Son Dakika
Son Dakika Dünya Büyük Veba Salgını'nda kendine eve kapatan Isaac Newton büyük keşifler yaptı - Son Dakika Dünya

Büyük Veba Salgını'nda kendine eve kapatan Isaac Newton büyük keşifler yaptı

28 dakika önce

1665'da Londra nüfusunun yaklaşık dörtte birinin ölümüne sebep olan 'Büyük Veba Salgını' yaşandığında üniversite öğrencisi olan Sır Isaac Newton kendini aile çiftliğine kapatmıştı. Newton, bu süreçte en büyük teori ve keşiflerine temel olan önemli bilimsel çalışmalar yürüttü

Büyük Veba Salgını'nda kendine eve kapatan Isaac Newton büyük keşifler yaptı, System.String[]

Tarihin en etkili bilim insanlarından biri olarak kabul edilen Isaac Newton bir elmanın yer yüzüne düşüşünü gözlemleyerek dünyaya bakışımızı değiştirdi.


Evrensel kütle çekim yasasını ve hareket yasalarını formülleştiren Newton ayrıca optik bilimine önemli katkılar sağladı ve matematiksel analizin giriş kısmı olan sonsuz küçükler hesabını geliştirdi.

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Isaac Newton, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 19.03.2020 07:43 

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