Büyükakın'dan Miraç Kandili Mesajı

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Miraç Kandili dolayısıyla mesaj yayımladı.

Büyükakın, mesajında, Miraç Kandili'nin insanoğlunun karanlıktan aydınlığa yaptığı en derin yolculuk olduğunu bildirdi.

Bu mübarek gecede yüklerden kurtulup hakikate yönelmenin sorumluluğunun daha fazla taşınması gerektiğini ifade eden Büyükakın, bu gecenin, yükselmenin yolunun arınmaktan geçtiğini öğrettiğini belirtti.

Büyükakın, Miraç Kandili'nin öğrettiği idraki, sosyal hayatta dayanışmaya, yönetimde hakkaniyete, şehir kültüründe insana saygıya dönüştürmenin en temel vazifeleri olduğunu kaydederek, "Bu mübarek gecenin kırılan gönüllerin onarıldığı, merhametin söz sahibi olduğu bir dünyanın kapılarını aralamasını temenni ediyorum. Miraç Kandili'nin, başta aziz milletimiz olmak üzere tüm İslam alemine hayırlar getirmesini diliyor, bu gecenin manevi ikliminin hayatımıza rehber olmasını Yüce Allah'tan niyaz ediyorum." ifadelerini kullandı.