Büyükbaş hayvan yüklü kamyonetle panelvan araç çarpıştı: 2 ölü - Son Dakika

Büyükbaş hayvan yüklü kamyonetle panelvan araç çarpıştı: 2 ölü
Büyükbaş hayvan yüklü kamyonetle panelvan araç çarpıştı: 2 ölü Konya'da canlı hayvan yüklü kamyonetle, mermer yüklü panelvan aracın çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi de yaralandı.
Büyükbaş hayvan yüklü kamyonetle panelvan araç çarpıştı: 2 ölü
KONYA - Konya'da canlı hayvan yüklü kamyonetle, mermer yüklü panelvan aracın çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi de yaralandı.
Kaza, 13.30 sıralarında Konya-Akasaray yolunun 30. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, karşı yönlerden gelen canlı hayvan yüklü Mevlüt A. idaresindeki 42 AFK 665 plakalı kamyonet karşı şeride geçerek Hüseyin Kızıl idaresindeki mermer yüklü panelvan araca çarptı. Kaza ihbarı üzerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri panelvan araç sürücüsü Hüseyin Kızıl ve yanında bulunan eli Hediye Kızıl (53)'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Kamyonet sürücüsü Mevlüt A. ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Hayatını kaybeden Hüseyin ve Hediye Kızıl cenazeleri Konya Numune Hastanesi morguna kaldırıldı. Kamyonette yüklü iki büyükbaş hayvanın da yaralandığı kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.
Haber Yayın Tarihi: 23.06.2020 06:22 Kaynak: İHA
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