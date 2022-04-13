Büyükçekmece Belediye Başkanı Akgün, Türk Polis Teşkilatı'nın 177'inci yılını kutladı - Son Dakika
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Büyükçekmece Belediye Başkanı Akgün, Türk Polis Teşkilatı'nın 177'inci yılını kutladı

13.04.2022 10:01
Büyükçekmece Belediye Başkanı Akgün, Türk Polis Teşkilatı'nın 177'inci yılını kutladı

Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün, ilçeye yeni atanan Büyükçekmece İlçe Emniyet Müdürü Ahmet Umutlu'yu ziyaret etti.

Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün, ilçeye yeni atanan Büyükçekmece İlçe Emniyet Müdürü Ahmet Umutlu'yu ziyaret etti. Akgün, Türk Polis Teşkilatı'nın kuruluşunun 177'nci yıldönümü nedeniyle Polis Haftası'nı da kutladı.

Emniyet Müdürü Umutlu'ya yeni görev yerinde başarı dileyen Akgün, Büyükçekmece hakkında kendisine bilgi verdi. Emniyet Müdürü Ahmet Umutlu nezdinde Türk Polis Teşkilatı'nın Polis Haftası'nı kutlayan Akgün, görevleri başında şehit düşen polislere Allah'tan rahmet, gazilere sağlıklı bir ömür temennisinde bulundu.

Akgün'ün Büyükçekmece İlçe Emniyet Müdürlüğü ziyaretine belediye meclis üyeleri Coşkun Tanış, Ahmet Şahin, Hakan Çebi, Fatih Çınar, belediye başkan yardımcıları Ömer Kazancı ve Nuraydın Sak nezaret etti.


Büyükçekmece Belediye Başkanı Akgün, Türk Polis Teşkilatı'nın 177'inci yılını kutladı
Büyükçekmece Belediye Başkanı Akgün, Türk Polis Teşkilatı'nın 177'inci yılını kutladı
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Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Büyükçekmece Belediye Başkanı Akgün, Türk Polis Teşkilatı'nın 177'inci yılını kutladı - Son Dakika


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