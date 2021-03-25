Büyükçekmece Belediyesi, AKUT ile hayat kurtaran protokolü imzaladı - Son Dakika

Büyükçekmece Belediyesi, AKUT ile hayat kurtaran protokolü imzaladı

25.03.2021 10:09
Büyükçekmece Belediyesi, AKUT ile hayat kurtaran protokolü imzaladı, System.String[]

Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün, AKUT Vakfı Başkanı Nasuh Mahruki ile beklenen İstanbul depremi hazırlıkları kapsamında can ve mal kayıplarını en aza indirmeyi amaçlayan protokole imza attı.

Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün, AKUT Vakfı Başkanı Nasuh Mahruki ile beklenen İstanbul depremi hazırlıkları kapsamında can ve mal kayıplarını en aza indirmeyi amaçlayan protokole imza attı. İmza töreninden sonra açıklama yapan Başkan Akgün, "İstanbul'u etkileyecek büyük depremin ne zaman olacağını bilmiyoruz ama her an için olacakmış gibi tetikte olmamızın çok önem arz ettiğini biliyoruz" dedi.

Büyükçekmece Belediyesi beklenen İstanbul depremi öncesinde bir yandan kentsel dönüşüm çalışmalarına hız verirken diğer yandan afet öncesi ve sonrası için tedbirler alıyor. Bu kapsamda afetler ve acil durumlarda hazırlık, olası afetler ve acil durumlarda can ve mal emniyetinin sağlanmasına yönelik risk azaltmanın yanı sıra ilk müdahale, afet sonrası acil müdahale sürecinin iyi yönetilmesi ile birlikte iyileştirme sürecine geçişi hızlandırarak olası can ve mal kayıplarını en aza indirmek amacıyla AKUT Vakfı ile protokol imzalandı.

Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün ile AKUT Vakfı Başkanı Nasuh Mahruki tarafından imzalanan protokol çerçevesinde Büyükçekmece Belediyesi çalışanları ve ailelerine "Temel Afet Bilinci" eğitimleri verilecek. Büyükçekmece Belediyesi Arama Kurtarma (BAKUT) ekiplerine ise "İleri Düzey Arama Kurtarma" eğitimleri verilecek. İlk etapta belediye personeli ve BAKUT ekiplerine eğitimler verildikten sonra eğitimlere ilçenin 24 mahallesinde devam edilecek.

"Her an deprem olacak gibi tetikte olmamız gerekiyor"

Protokol imza töreninden sonra açıklama yapan Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün, "İstanbul'u etkileyecek büyük depremin ne zaman olacağını bilmiyoruz ama her an için olacakmış gibi tetikte olmamızın çok önem arz ettiğini biliyoruz. Bugün Sayın Mahruki ile onun başında bulunduğu vakıfla özel bir protokol yaptık. Bugüne kadar bize hizmet vermeye devam eden Nasuh kardeşimiz bu protokol çerçevesinde bize daha etkin bir bakıma hizmet verecek. Hem acil durumla ilgili eğitimlerin bölge ve mahalle bazında verilmesini sağlayacak, hem de ekibimizin yetişmesinde önemli bir yeni yol haritasını önümüze koyacak. Yani biz Büyükçekmece Belediyesi olarak her gün yüzlerce daire yıkıyoruz, onlarca bina yıkıyoruz, apartmanları yeniliyoruz ama yarın deprem olduğu zaman yenilenmemiş olan, henüz kentsel dönüşümü yapılmamış olan binalarda büyük sorunlar yaşayacağımızı bildiğimiz için diğer yönüyle de depremin vuku bulması halinde hazır olmamız lazım. İşte bugünkü protokolümüz acil durum yönetiminin şehrimizde, ilçemizde en iyi şekilde oturtulmasıyla ilgilidir" ifadesini kullandı.

"1 yıl sürecek bir çalışmaya başlıyoruz"

AKUT Vakfı Başkanı Nasuh Mahruki, imzalanan protokole ilişkin şunları söyledi: "Bu protokolde öncelikle belediyenin çalışanlarının özellikle kritik personelinin aileleriyle birlikte bir afet planlamasının bir parçası haline getirilmesi önemli. Belediyenin mevcut acil durum yönetim sisteminin geliştirilmesi, günün şartlarına uydurulması, yeni bilgilerle birlikte donatılıp daha kuvvetli ve sağlıklı hale getirilmesi projesini yapacağız. Aslında topyekün Büyükçekmece Belediyesi'nin afetlerle mücadele kapasitesini yükseltecek hamleleri yapıyoruz şuanda. Personelin yetişmesi, mevcut planların revize edilmesi, üst düzey yöneticilerin başkandan bütün kritik personelin aileleriyle birlikte depreme, afete hazırlanması ki böyle bir deprem meydana geldiğinde pozisyonlarını koruyarak aileleriyle ilgili herhangi bir endişe hissetmeden buradaki bütün sistemin ilerlemesini, akışını sağlıklı bir şekilde yapabilmelerini sağlamak gibi 1 yıllık bir çalışmaya başlıyoruz şuanda. Bunun bir sonraki aşamasında mahallelerde de gönüllü ekipler oluşturulmasıyla yapacağız. Şimdi ilk aşamada Büyükçekmece Belediyesi'nin bünyesinde ileri seviyede arama ve kurtarma bilen bir ekibin oluşturulması çalışmasını yapacağız. Bir sonraki aşamada da Büyükçekmece'nin mahallelerinde, nasıl İstanbul'un bütün mahallelerinde de böyle bir proje yapıyoruz ilgili aile ekipleri, kritik 24 saat ve takip eden günlerde ilk müdahaleyi yapacak gönüllüleri oluşturacağız o da bir sonraki fazda yapacağımız şey". - İSTANBUL

Büyükçekmece Belediyesi, AKUT ile hayat kurtaran protokolü imzaladı
Büyükçekmece Belediyesi, AKUT ile hayat kurtaran protokolü imzaladı
Büyükçekmece Belediyesi, AKUT ile hayat kurtaran protokolü imzaladı

Büyükçekmece Belediye Başkanı, Büyükçekmece, Hasan Akgün, İstanbul, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Büyükçekmece Belediyesi, AKUT ile hayat kurtaran protokolü imzaladı - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Galatasaray, Sassuolo'dan Kaan Ayhan'ı kadrosuna katmak istiyor Galatasaray, Sassuolo'dan Kaan Ayhan'ı kadrosuna katmak istiyor Pazardan aldığı deniz ürünü sayesinde hayatı değişti! Yüzbinlerce lira değerindeki inciye talep yağıyor Pazardan aldığı deniz ürünü sayesinde hayatı değişti! Yüzbinlerce lira değerindeki inciye talep yağıyor Cumhuriyet Savcısı, doğum günü kutlamasında başından vuruldu Cumhuriyet Savcısı, doğum günü kutlamasında başından vuruldu Barışmak için gittiği kız arkadaşı kapıyı açmayınca silahla kendini vurdu Barışmak için gittiği kız arkadaşı kapıyı açmayınca silahla kendini vurdu Merkez Bankası'ndaki değişimin ardından 3 kredi derecelendirme kuruluşundan Türkiye'ye tehdit! Merkez Bankası'ndaki değişimin ardından 3 kredi derecelendirme kuruluşundan Türkiye'ye tehdit! Eşcinsel olduğunu iddia ettiği işitme engelli genci öldüresiye döven cani, sosyal medyayı ayağa kaldırdı Eşcinsel olduğunu iddia ettiği işitme engelli genci öldüresiye döven cani, sosyal medyayı ayağa kaldırdı Şenol Güneş'in Şenol Güneş'in "Burak'ın yerine koyabilirdik sizi" esprisi Erdoğan'ı kahkahaya boğdu Türkiye diken üstünde! Mutasyonla birlikte vakalar patladı, virüsün yeni hedefi çocuklar Türkiye diken üstünde! Mutasyonla birlikte vakalar patladı, virüsün yeni hedefi çocuklar
Norveç'te Erling Haaland'ın Cebelitarık karşısında gösterdiği performans eleştiri aldı Norveç'te Erling Haaland'ın Cebelitarık karşısında gösterdiği performans eleştiri aldı         
11:27
Güne yükselişle başlayan altının gram fiyatı 443 liradan işlem görüyor Güne yükselişle başlayan altının gram fiyatı 443 liradan işlem görüyor         
10:53
Güne düşüşle başlayan dolar 7,92'den işlem görüyor Güne düşüşle başlayan dolar 7,92'den işlem görüyor         
10:47
Sosyal yardım desteği kapsamında 2,6 milyon kişiye 274 milyon liradan fazla ödeme yapılacak Sosyal yardım desteği kapsamında 2,6 milyon kişiye 274 milyon liradan fazla ödeme yapılacak         
10:36
Kubbesinde tabut olan cami hem görüntüsü hem de hikayesiyle görenlerin ilgisini çekiyor Kubbesinde tabut olan cami hem görüntüsü hem de hikayesiyle görenlerin ilgisini çekiyor         
10:20
Mansur Yavaş: Makam araçlarımı sattım, kendim minibüsle gelip gidiyorum Mansur Yavaş: Makam araçlarımı sattım, kendim minibüsle gelip gidiyorum         
10:17
Her daireye 1 otopark dönemi sona erdi! Artık metrekareye göre değişecek Her daireye 1 otopark dönemi sona erdi! Artık metrekareye göre değişecek         
09:59
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hollanda maçı sonrası Burak Yılmaz'la konuştu: O ne frikikti ya! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hollanda maçı sonrası Burak Yılmaz'la konuştu: O ne frikikti ya!         
09:31
Lüks sitede haşema ile havuza giremeyen kadın harekete geçti! Yönetime 7 bin TL ceza kesildi Lüks sitede haşema ile havuza giremeyen kadın harekete geçti! Yönetime 7 bin TL ceza kesildi         
08:29
Evinde intihar eden adamın ölmeden önce yaptığı paylaşım ortaya çıktı: Dayanacak gücüm kalmadı, sonum böyleymiş Evinde intihar eden adamın ölmeden önce yaptığı paylaşım ortaya çıktı: Dayanacak gücüm kalmadı, sonum böyleymiş         
08:26
Pentagon göçmen merkezlerinden gelen görüntüler sonrası harekete geçti: Bakanlığa yer tahsis edildi Pentagon göçmen merkezlerinden gelen görüntüler sonrası harekete geçti: Bakanlığa yer tahsis edildi         
08:14
İsrail gazetesi Haaretz'den çağrı: Vakti geldi, artık Türkiye ile barışmalıyız İsrail gazetesi Haaretz'den çağrı: Vakti geldi, artık Türkiye ile barışmalıyız         
07:38
Şevval Sam'ın karavana çevirdiği minibüsüyle ilgili herkesten gizlediği sarsıcı gerçek Şevval Sam'ın karavana çevirdiği minibüsüyle ilgili herkesten gizlediği sarsıcı gerçek         
22:57
Emekli hakimi 550 bin lira dolandırıp iki kızına tecavüz eden sahte uzmana 66 yıl hapis istemi Emekli hakimi 550 bin lira dolandırıp iki kızına tecavüz eden sahte uzmana 66 yıl hapis istemi         
18:42
AK Parti kongresinde görünmeyen Bakan Koca ortaya çıktı AK Parti kongresinde görünmeyen Bakan Koca ortaya çıktı         
17:57
İstenmeyen gelin Hande Erçel, sevgilisinin ailesinden veto yedi İstenmeyen gelin Hande Erçel, sevgilisinin ailesinden veto yedi         
17:33
İlişkilerine renk katmak isteyen talihsiz çiftin fantezisi hastanede bitti İlişkilerine renk katmak isteyen talihsiz çiftin fantezisi hastanede bitti         
15:46
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.03.2021 11:41:26. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Büyükçekmece Belediyesi, AKUT ile hayat kurtaran protokolü imzaladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei