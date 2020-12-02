Büyükçekmece'de 5 metre yükseklikten düşen 2 işçi yaralandı - Son Dakika

BÜYÜKÇEKMECE'de, 2 işçi inşaat şantiyesinde 5 metre yükseklikte bulunan kalıp üzerinden düştü. Biri ağır diğeri ise hafif şekilde yaralanan işçiler hastaneye kaldırıldı.

Olay, saat 11.00 sıralarında Büyükçekmece Hadımköy yolu üzerinde bulunan şantiyede meydana geldi. Şantiyede çalışan 2 işçi, 5 metre yükseklikte bulunan kalıptan düştü. Düşen işçilerden biri ağır diğeri ise hafif şekilde yaralandı. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri çağrıldı. Sağlık ekipleri, yaralı işçileri yaptıkları ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırdı. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

- İstanbul