BÜYÜKÇEKMECE'DE 2 MİLYON LİRA DEĞERİNDE SAHTE DETERJAN MALZEMESİ ELE GEÇİRİLDİ - Son Dakika
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BÜYÜKÇEKMECE'DE 2 MİLYON LİRA DEĞERİNDE SAHTE DETERJAN MALZEMESİ ELE GEÇİRİLDİ

16.08.2022 11:51

BÜYÜKÇEKMECE'de bir adrese yapılan operasyonda piyasa değeri 2 milyon lira olan, 60 bin 908 adet deterjan üretiminde kullanılan aparat, bin 350 litre sıvı ve 980 kilogram toz deterjan ham maddesi ele geçirildi.

BÜYÜKÇEKMECE'de bir adrese yapılan operasyonda piyasa değeri 2 milyon lira olan, 60 bin 908 adet deterjan üretiminde kullanılan aparat, bin 350 litre sıvı ve 980 kilogram toz deterjan ham maddesi ele geçirildi. Operasyonda Y.K. isimli iş yeri sahibi gözaltına alındı. Şüphelinin ürünleri internet üzerinden ya da marketlere sattığı öğrenildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube ekipleri, Büyükçekmece'deki bir adreste sahte deterjan üretildiğine dair ihbar aldı. İhbarı değerlendiren ekipler,  tabelası olmayan iş yerini 3 ay süren teknik ve fiziki takiple izledi. Yapılan çalışmaların ardından dün operasyon düzenledi. Adreste yapılan aramalarda 4 litrelik paketler halinde bin 250 adet deterjan, bin 350 litre sıvı kimyasal ham madde, 980 kilogram ham madde, 225 kilogram sofra tuzu, 5 bin adet ambalaj, 5 bin 843 adet boş deterjan, 4 bin 940 adet deterjan bidon kapağı, 41 bin 700 adet çeşitli markalara ait deterjan etiketi, 700 adet toz deterjan paketi, bin 475 adet çeşitli markalara ait boş karton kutu ele geçirildi. Ele geçirilen malzemelerin toplam değerinin 2 milyon lira olduğu tespit edildi. İş yeri sahibi Y.K., polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.

Şüphelinin daha önce de benzer suçlardan kaydı olduğu, ürettiği sahte malzemeleri internet üzerinden veya marketlere sattığı ortaya çıktı. Polis ekipleri orijinal ürünlerin kapaklarındaki marka ambleminin, sahte ürünlerde olmadığını belirterek, insanların detarjan alırken bu ayrıntıya dikkat etmeleri uyarısında bulundu.

Görüntü dökümü------------------------Adrese yapılan operasyonun görüntüsü -Adreste ele geçirilen malzemelerden görüntü

-Ele geçirilen malzemelerin görüntüsü


YORUMLAR
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Maltepe'de 'hayalet gösterge' hırsızlığı kamerada: Saniyeler içinde çaldı Maltepe'de 'hayalet gösterge' hırsızlığı kamerada: Saniyeler içinde çaldı İstanbul'da sahte deterjan operasyonu İstanbul'da sahte deterjan operasyonu
Kaynak: DHA

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Hamster Coin, Büyükçekmece, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel BÜYÜKÇEKMECE'DE 2 MİLYON LİRA DEĞERİNDE SAHTE DETERJAN MALZEMESİ ELE GEÇİRİLDİ - Son Dakika

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SON DAKİKA: BÜYÜKÇEKMECE'DE 2 MİLYON LİRA DEĞERİNDE SAHTE DETERJAN MALZEMESİ ELE GEÇİRİLDİ - Son Dakika
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