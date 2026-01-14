Büyükçekmece'de Cep Telefonu Hırsızlığı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Büyükçekmece'de Cep Telefonu Hırsızlığı

Büyükçekmece\'de Cep Telefonu Hırsızlığı
14.01.2026 16:41
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Büyükçekmece İlçe Sağlık Müdürlüğü'nde cep telefonunu çalan şüpheli yakalandı. Hırsızlık anları kameralarda.

BÜYÜKÇEKMECE İlçe Sağlık Müdürlüğü'nde görevli bir personelin cep telefonunu çalan şüpheli, polis ekiplerince yakalandı. Hırsızlık anları güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, Dizdariye Mahallesi'nde bulunan Büyükçekmece İlçe Sağlık Müdürlüğü'nde meydana geldi. Kurumda görev yapan Rayana Shrikı'ye ait cep telefonunun çalınması üzerine Büyükçekmece Polis Merkezi Amirliği'nce çalışma başlatıldı. Büyükçekmece Asayiş Büro Amirliği ekipleri, çevredeki güvenlik kamera görüntülerini inceleyerek hırsızlığı gerçekleştiren kişinin Ahmet Kocaoğlu (34) olduğunu tespit etti. Hakkında çok sayıda suç kaydı bulunduğu öğrenilen Kocaoğlu, 9 Ocak'ta Dizdariye Mahallesi'nde yapılan saha çalışması sonucu yakalandı. Şüphelinin çaldığı cep telefonuna ise ulaşılamadı. Gözaltına alınan Kocaoğlu, işlemlerinin tamamlanmasının ardından Büyükçekmece Polis Merkezi Amirliği'ne teslim edildi. Şüpheli, buradaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Öte yandan hırsızlık anları güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde şüphelinin cep telefonunu alarak kurumdan çıktığı anlar yer aldı.

Kaynak: DHA

Cep Telefonu, Büyükçekmece, Hırsızlık, Güvenlik, Güncel, Suç, Son Dakika

Son Dakika Güncel Büyükçekmece'de Cep Telefonu Hırsızlığı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Eskişehir’de polisin durdurduğu şahsın midesinden çıkanlar şoke etti Eskişehir'de polisin durdurduğu şahsın midesinden çıkanlar şoke etti
İrfan Can Eğribayat şimdiden Samsunspor taraftarının sevgilisi oldu İrfan Can Eğribayat şimdiden Samsunspor taraftarının sevgilisi oldu
Sertaç Şanlı, Türkiye’ye Beşiktaş formasıyla geri döndü Sertaç Şanlı, Türkiye'ye Beşiktaş formasıyla geri döndü
Şikayet üzerine şikayet yağdı, polis memuruna 4. kez soruşturma açıldı Şikayet üzerine şikayet yağdı, polis memuruna 4. kez soruşturma açıldı
Duyanlar şaşkın Galatasaray’da Yusuf Demir sürprizi Duyanlar şaşkın! Galatasaray'da Yusuf Demir sürprizi
Kablosuz kulaklık kullananlar dikkat Sağlığınızla oynuyorsunuz Kablosuz kulaklık kullananlar dikkat! Sağlığınızla oynuyorsunuz

17:02
5 ay önce rüşvet soruşturmasında tutuklanan avukat Rezan Epözdemir tahliye edildi.
5 ay önce rüşvet soruşturmasında tutuklanan avukat Rezan Epözdemir tahliye edildi.
16:21
Kadın hakimi bacağından vuran savcı tutuklandı
Kadın hakimi bacağından vuran savcı tutuklandı
16:18
Sadettin Saran aramış Fenerbahçe’nin Sörloth teklifinin detayları ortaya çıktı
Sadettin Saran aramış! Fenerbahçe'nin Sörloth teklifinin detayları ortaya çıktı
16:12
Oktay Saral ’’Fırsatçılık’’ dedi, vatandaşların paylaşımları peş peşe geldi
Oktay Saral ''Fırsatçılık'' dedi, vatandaşların paylaşımları peş peşe geldi
15:13
Uçakta neler olmuş neler Rabia Karaca’nın utanarak anlattığı “Cinsel ilişki“ detayı
Uçakta neler olmuş neler! Rabia Karaca'nın utanarak anlattığı "Cinsel ilişki" detayı
14:19
Soruşturmanın kilit ismi Rabia Karaca’nın ifadesi ortaya çıktı İmamoğlu hakkında yasak aşk iddiası
Soruşturmanın kilit ismi Rabia Karaca'nın ifadesi ortaya çıktı! İmamoğlu hakkında yasak aşk iddiası
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.01.2026 17:44:13. #7.11#
SON DAKİKA: Büyükçekmece'de Cep Telefonu Hırsızlığı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.