Büyükçekmece'de cinayet davası devam ediyor

11.02.2026 17:00
Sedef Güler'in ölü bulunmasına ilişkin sanıkların yargılanmasına devam edildi, ailenin talebi adalet.

Büyükçekmece'de Sedef Güler'in halıya sarılmış ve ayaklarına ağırlık bağlanmış halde denizde ölü bulunmasına ilişkin 2 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Bakırköy 4. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık Yavuz Güngör, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Tutuklu sanık Fırat Baykara, maktulün annesi Gülizar Sezer, ablası Sevda Güler, taraf avukatları ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı da duruşmada hazır bulundu.

Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM) avukatı ise duruşmaya izleyici olarak katıldı.

Maktulün annesi Gülizar Sezer beyanında, eksik hususların giderilmesini istediğini, çocuğunun böyle bir ölümü hak etmediğini ve sanıkların en ağır cezayı almalarını istediğini söyledi.

Tutuklu sanık Fırat Baykara savunmasında, kendisinin maktulün ölümüyle alakası olmadığını iddia ederek, tahliyesini istedi.

Ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, cumhuriyet savcısının bir sonraki celsede esasa ilişkin mütalaasını açıklaması için dosyanın savcıya gönderilmesine karar vererek duruşmayı erteledi.

Duruşma öncesinde adliye önünde açıklama yapan KADEM avukatı Sinem Ermiş, sanıklar hakkındaki suçlamayı hatırlatarak, "KADEM olarak bir annenin daha evladını toprağa vermemesi, bir kadının daha korkuyla yaşamaması için bu davanın sonuna kadar takipçisiyiz. Kadınların yaşama hakkını savunmak yalnızca hukukçuların değil, her birey ve kurumun ortak sorumluluğudur. Biz, kadınların hayatlarını savunmaktan, adaletin takipçisi olmaktan ve tüm kadınların güven içinde yaşayana kadar mücadeleden vazgeçmeyeceğiz." ifadelerini kullandı.

İddianameden

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, 7 Haziran 2024'te Büyükçekmece Mimar Sinan Mahallesi Gülcemal Sosyal Tesisleri önündeki balıkçı barınağının bulunduğu mevkideki incelemede, elleri koli bandıyla ayakları ise zincirle bağlanan maktulün cesedinin sarıldığı halının çuval ve perde parçalarıyla çevrildiği belirtiliyor.

Maktulden alınan parmak iziyle cesedin Sedef Güler'e ait olduğunun tespit edildiği kaydedilen iddianamede, cesedin sarılı olduğu halının sahibinin ise etiketteki yıkama fabrikası aracılığıyla Z.E'ye ait olduğunun anlaşıldığı, emlak işiyle uğraşan bu kişinin de halının bulunduğu daireyi sanık Fırat Baykara'ya kiraladığı anlatılıyor.

İddianamede, dairenin sanıklar Fırat Baykara ve Yavuz Güngör tarafından kullanıldığı ifade edilerek, incelenen kamera görüntülerinden Güngör'ün 4 Haziran 2024'te siteye girdiği, ardından Onur Özbey'in Güler'i adrese getirdiği, maktulle buradakiler arasında tartışma yaşandığı, 5 Haziran'da Yavuz Güngör'ün Sedef Güler'le siteden ayrılıp Fırat Baykara'nın evine gittikleri ve bir süre sonra Baykara'nın da eve geldiği kaydediliyor.

Sanıkların tespit edilemeyen bir nedenden dolayı Güler'i öldürdükleri, cesedi yok etmek için plan yaptıkları aktarılan iddianamede, sanıkların 6 Haziran 2024'te tekrar buluştukları, cesedi Mimar Sinan Köprüsü'nün bulunduğu yere atmaya karar verdikleri, cesedi koyacakları valizi, zinciri ve ağırlığı aldıkları belirtiliyor.

Firari olarak aranan sanık Yavuz Güngör'ün, sanık Yiğit Hüseyin Ayvalık aracılığıyla Yunanistan'a gönderildiği bildirilen iddianamede, ancak Güngör'ün daha sonra ülkeye iadesinin sağlandığı kaydediliyor.

İddianamede, sanıklar Yavuz Güngör ve Fırat Baykara hakkında "çocuğa ya da beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan kişiye karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep ediliyor. Sanık Yiğit Hüseyin Ayvalık hakkında ise "suçluyu kayırma" suçundan 6 aydan 5 yıla kadar hapis cezası isteniyor.

Kaynak: AA

Büyükçekmece, Cinayet, Güncel, Suç, Son Dakika

