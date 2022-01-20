Büyükçekmece'de evden hırsızlık yapan şüpheli tutuklandı - Son Dakika

İstanbul'un Büyükçekmece ilçesinde iki evden hırsızlık yapan şüpheli tutuklandı.
Kamiloba Mahallesi İstanbul Caddesi'nde arka balkondan girdiği evin banyosundan musluk, batarya ve metal havluluk çalan zanlı, havalandırma menfezini sökerek yan eve geçti.
Buradan da muslukları ve sırt çantasını çalan şüpheli, yan daireye geçerek kaçtı.
Haber verilmesi üzerine çalışma başlatan Büyükçekmece Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, kimliğini belirledikleri zanlıyı yakaladı.
Polis merkezindeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 26 yaşındaki Bayram Y. cezaevine gönderildi.
Kaynak: AA
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