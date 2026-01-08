Büyükçekmece'de Fırtına Ağaç Devirdi - Son Dakika
Büyükçekmece'de Fırtına Ağaç Devirdi

08.01.2026 11:07
Şiddetli fırtına sırasında devrilen ağaç, park halindeki araca zarar verdi. Kimse yaralanmadı.

Büyükçekmece'de şiddetli fırtına nedeniyle bir ağacın arabanın üstüne devrilmesi sonucu araçta maddi hasar oluşurken, yaşanan anlar güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Olay, saat 09.30 sıralarında Büyükçekmece ilçesi Fatih Mahallesi'nde yaşandı. Şiddetli fırtına nedeniyle evin önündeki çam ağacı, park halindeki ağacın üzerine devrilince araçta maddi hasar oluştu. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri devrilen ağacı kesti.

Ağacın devrilme anı da güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Olay anını gören Cem Bozbel isimli vatandaş yaşananları anlatarak, "Aşağıya indim. O sırada çok şiddetli fırtına çıktı, ağaç devrildi. Arabanın üstüne geldi. Kimseye bir şey olmadı" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

