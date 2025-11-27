Büyükçekmece'de Trafo Patladı - Son Dakika
Büyükçekmece'de Trafo Patladı

Büyükçekmece'de Trafo Patladı
27.11.2025 21:30
Büyükçekmece'de trafoda meydana gelen patlama sonrası elektrik kesintisi ve kısa süreli panik yaşandı.

Büyükçekmece Ulus Mahallesi'nde meydana gelen elektrik trafosunda patlama, küçük çaplı yangın çıkmasına yol açtı. Olay sonrası bölgede elektrik kesintisi yaşanırken, itfaiye ekipleri yangına müdahale etti.

ELEKTRİK TRAFOSUNDA PATLAMA

Olay, Büyükçekmece Ulus Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, elektrik trafosunda henüz bilinmeyen bir nedenle patlama meydana geldi. Patlama sonrası trafoda küçük çaplı yangın çıktı.

PANİK ANLARI KAMERADA

Patlamanın etkisiyle çevrede kısa süreli panik yaşanırken, mahallenin bazı bölümlerinde elektrik kesintisi oluştu.Yapılan ihbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, alevleri kısa sürede kontrol altına alarak söndürdü. Olayda yaralanan olmazken, elektrik firması ekipleri bölgede çalışma yaptı. Öte yandan trafoda yaşanan patlamalar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Kaynak: İHA

Büyükçekmece, Güvenlik, İtfaiye, 3-sayfa, Olay, Son Dakika

Son Dakika 3-sayfa Büyükçekmece'de Trafo Patladı - Son Dakika

