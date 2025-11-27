Büyükçekmece\'de Trafo Patladı

Büyükçekmece Ulus Mahallesi'nde meydana gelen elektrik trafosunda patlama, küçük çaplı yangın çıkmasına yol açtı. Olay sonrası bölgede elektrik kesintisi yaşanırken, itfaiye ekipleri yangına müdahale etti.
Olay, Büyükçekmece Ulus Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, elektrik trafosunda henüz bilinmeyen bir nedenle patlama meydana geldi. Patlama sonrası trafoda küçük çaplı yangın çıktı.
Patlamanın etkisiyle çevrede kısa süreli panik yaşanırken, mahallenin bazı bölümlerinde elektrik kesintisi oluştu.Yapılan ihbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, alevleri kısa sürede kontrol altına alarak söndürdü. Olayda yaralanan olmazken, elektrik firması ekipleri bölgede çalışma yaptı. Öte yandan trafoda yaşanan patlamalar cep telefonu kamerasına yansıdı.
