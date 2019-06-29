Büyükçekmece Körfezi Açıkdeniz Yüzme Yarışı yarın yapılacak
1 saat önce
Boğaziçi Olimpik Yüzme Spor Kulübünün organize ettiği Büyükçekmece Körfezi Açıkdeniz Yüzme Yarışı, yarın İstanbul'da yapılacak.
Haber Yayın Tarihi : 29.06.2019 09:21 Kaynak: AA
Boğaziçi Olimpik Yüzme Spor Kulübünün organize ettiği Büyükçekmece
Körfezi Açıkdeniz Yüzme Yarışı, yarın İstanbul
'da yapılacak. Mimarsinan
sahili ile Gürpınar
sahili arasındaki 5 kilometrelik parkurda gerçekleştirilecek masterler kategorisindeki yarışa; yüzme, triatlon ve modern pentatlonda lisansı bulunan sporcular katılacak.
Mimarsinan sahilinden saat 9.30'da başlayacak yarışın 2,5 saat içinde tamamlanması bekleniyor.
Organizasyonla ilgili AA muhabirine açıklamada bulunan Boğaziçi Olimpik Yüzme Spor Kulübü Başkanı Ahmet Selami Vanlı, "Lisanslı sporcuların katılabildiği bir yarış. Açık deniz yüzme yarışları ülkemizde çok yaygın değil. Yöresel bazda bin 500 veya 3 bin metre mesafelerde düzenlenenler var. Yarıştan çok etkinlik hüviyetinde. Biz ciddi, sıkı ve profesyonel bir yarış düzenlemeye çalışıyoruz. Bu sene ikincisini organize edeceğiz. Geçen sene 100 sporcumuz vardı. Bu sene 120 kişi katılacak." şeklinde konuştu.
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