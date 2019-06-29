Son Dakika Haberleri: Büyükçekmece Körfezi Açıkdeniz Yüzme Yarışı yarın yapılacak
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Büyükçekmece Körfezi Açıkdeniz Yüzme Yarışı yarın yapılacak

1 saat önce

Boğaziçi Olimpik Yüzme Spor Kulübünün organize ettiği Büyükçekmece Körfezi Açıkdeniz Yüzme Yarışı, yarın İstanbul'da yapılacak.

Büyükçekmece Körfezi Açıkdeniz Yüzme Yarışı yarın yapılacak, System.String[]
Boğaziçi Olimpik Yüzme Spor Kulübünün organize ettiği Büyükçekmece Körfezi Açıkdeniz Yüzme Yarışı, yarın İstanbul'da yapılacak.
Mimarsinan sahili ile Gürpınar sahili arasındaki 5 kilometrelik parkurda gerçekleştirilecek masterler kategorisindeki yarışa; yüzme, triatlon ve modern pentatlonda lisansı bulunan sporcular katılacak.
Mimarsinan sahilinden saat 9.30'da başlayacak yarışın 2,5 saat içinde tamamlanması bekleniyor.
Organizasyonla ilgili AA muhabirine açıklamada bulunan Boğaziçi Olimpik Yüzme Spor Kulübü Başkanı Ahmet Selami Vanlı, "Lisanslı sporcuların katılabildiği bir yarış. Açık deniz yüzme yarışları ülkemizde çok yaygın değil. Yöresel bazda bin 500 veya 3 bin metre mesafelerde düzenlenenler var. Yarıştan çok etkinlik hüviyetinde. Biz ciddi, sıkı ve profesyonel bir yarış düzenlemeye çalışıyoruz. Bu sene ikincisini organize edeceğiz. Geçen sene 100 sporcumuz vardı. Bu sene 120 kişi katılacak." şeklinde konuştu.
Haber Yayın Tarihi : 29.06.2019 09:21 Kaynak: AA
İstanbul, Büyükçekmece, Spor
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