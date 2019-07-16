Son Dakika Haberleri: Büyükçekmece Kültür ve Sanat Festivali 26 Temmuz'da başlayacak
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Büyükçekmece Kültür ve Sanat Festivali 26 Temmuz'da başlayacak

1 saat önce

Bu yıl 20'ncisi düzenlenen "Uluslararası Büyükçekmece Kültür ve Sanat Festivali", 26 Temmuz'da başlayacak.

Büyükçekmece Kültür ve Sanat Festivali 26 Temmuz'da başlayacak, System.String[]
Bu yıl 20'ncisi düzenlenen "Uluslararası Büyükçekmece Kültür ve Sanat Festivali", 26 Temmuz'da başlayacak.
Büyükçekmece Belediyesi tarafından organize edilen etkinlik, 71 ülkeden bin 420 kültür ve sanat elçisini ağırlayacak.
Festival kapsamında verilen "Yaşam Boyu Onur Ödülü" Oya Başar ile Selçuk Yöntem'e, "Basın Onur Ödülü" Oktay Ekşi'ye, "Basın Başarı Ödülü" ise Deniz Zeyrek'e takdim edilecek.
"Uluslararası Altınköprü Halk Dansları Yarışması", "Uluslararası Altınköprü Çağdaş Dans Yarışması", "Uluslararası Atölye Bayramı - Geleneksel El Sanatları Sergisi", "Uluslararası Güler Ertan Fotoğraf Yarışması Ödül Töreni"nin de yapılacağı festivalde, çok sayıda etkinlik yer alacak.
Dünya Festivaller Birliği tarafından 7 kez "Dünyanın en iyi kültür ve sanat festivali" ödülüne layık görülen festivalde ayrıca Musa Eroğlu, Fatih Erkoç, Ferhat Göçer, Fatma Turgut ve Simge Sağın konser verecek.
Etkinlik, 3 Ağustos'a kadar devam edecek.
Sanat festivali, Selçuk Yöntem, Büyükçekmece, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 16.07.2019 03:29 Kaynak: AA
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