Büyükelçi Çakıl, Yılın Kareleri Oylamasına Katıldı
20.01.2026 20:23
Büyükelçi Hakan Çakıl, AA'nın düzenlediği Yılın Kareleri fotoğraf oylamasında jüri oldu.

Türkiye'nin Dünya Ticaret Örgütü Nezdindeki Daimi Temsilcisi Büyükelçi Hakan Çakıl, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2025'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Büyükelçi Çakıl, lifebox, AJet ve ROKETSAN sponsorluğunda düzenlenen yarışmada, AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin geçen yıl Türkiye ile dünya gündeminde yankı bulan olaylara ilişkin toplam 6 kategorideki 112 fotoğrafını inceledi.

"Gazze: Açlık" kategorisinde Ali Jadallah'ın "İsrail'in açlığa mahkum ettiği Gazzeliler, yardım noktasında yoğunluk oluşturdu" fotoğrafını oylayan Çakıl, "Portre" kategorisinde Mahmoud Abu Hamda'nın "Annesinin biriciği" karesini seçti.

Çakıl, "Haber" kategorisinde Arif Hüdaverdi Yaman'ın "Mavi Vatanımız" fotoğrafını seçerken, "Doğal Yaşam ve Çevre"de Özkan Bilgin'in "Dolunaya inat" karesine oy verdi.

"Spor"da Bünyamin Çelik'in "Statların dili" fotoğrafını tercih eden Çakıl, "Günlük Hayat"ta ise İsa Terli'nin "Dolunay sefası" karesini beğendi.

Oylamaya ilişkin AA muhabirine değerlendirmelerde bulunan Çakıl, "Yılın Kareleri" oylaması kapsamında 6 kategoride birbirinden güzel fotoğrafları gördüğünü söyledi.

Çakıl, "Her bir kategoride çok etkileyici fotoğraflar vardı. Hangisine oy vereceğimi şaşırdım. Her bir kategoriden bir tane seçtim ancak diğer fotoğraflar da en az seçtiklerim kadar güzeldi. Emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum." dedi.

Oylama

AA'nın 2012 yılından bu yana düzenlediği yarışmada bu yıl "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor" ve "Günlük Hayat" olmak üzere 4 ana kategorinin yanı sıra "Gazze: Açlık" ve "Portre" başlıklı 2 özel kategori de yer alıyor.

Türkçe ve İngilizce alt yazıyla dünya genelinde yapılan oylamaya katılanlar, istedikleri sayıda fotoğrafa oy verebiliyor.

Oylama, "yilinkareleri.aa.com.tr" internet sitesinden 15 Şubat Pazar saat 17.00'ye kadar devam edecek.

Kaynak: AA

