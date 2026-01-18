Büyükelçi Şen \'Yılın Kareleri\' Oylamasına Katıldı

Türkiye'nin Kahire Büyükelçisi Salih Mutlu Şen, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2025 yılına damga vuran olaylar ile Gazze'deki açlığa dair fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Büyükelçi Şen, Lifebox, AJet ve ROKETSAN sponsorluğunda düzenlenen yarışmada, AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin 2025 yılında Türkiye ve dünya gündeminde yankı uyandıran 6 kategorideki 112 fotoğrafını inceledi.

Şen, "Gazze: Açlık" özel kategorisinde Ahmed Jihad Ibrahim Al-Arini'nin, Gazze'de açlıkla mücadele eden Filistinlilere bir hayır kurumu tarafından yemek dağıtıldığını gösteren fotoğrafını seçti.

"Haber" kategorisinde Emin Sansar'ın "Kutlamalar" adlı fotoğrafını tercih eden Şen, "Portre" kategorisinde Ahmet Aslan'ın "Yılların Ardından"" başlıklı eserine oy verdi.

"Spor" kategorisinde Mustafa Hatipoğlu'nun "Kaptan" fotoğrafını seçen Şen, "Doğal Yaşam ve Çevre" kategorisinde Berkan Çetin'in "İlk Seferinde", "Günlük Hayat" kategorisinde ise Mohamed Elshahed'in "Yaz Mesaisi" adlı fotoğrafını oyladı.

Gazze fotoğrafı beni derinden etkiledi

Oylamaya ilişkin AA muhabirine değerlendirmelerde bulunan Şen, AA'nın "Yılın Kareleri" yarışmasını uzun süredir ilgiyle takip ettiğini, bu yıl ilk kez oy kullandığını söyledi.

Seçtiği fotoğrafların öncelikle Gazze, ardından Türkiye ile ilgili kareler olduğunu belirten Şen, tüm fotoğrafları yüksek nitelikte bulduğunu ifade etti.

Şen, "Bütün fotoğrafları çok kaliteli buldum. Seçmek kolay değil, herkes kendi bakış açısına göre değerlendirme yapıyor." dedi.

"Gazze" özel kategorisinde seçtiği fotoğrafın kendisini derinden etkilediğini vurgulayan Şen, şu değerlendirmede bulundu:

"Bu fotoğrafla ilgili olarak biz büyükelçilik olarak şahsen iki yılı aşkın süredir en çok uğraştığımız mesele, Gazze'de devam eden insanlık trajedisinin ve vahşetin sona erdirilmesi, Gazzeli kardeşlerimizin insanca yaşama kavuşmaları yönünde gayret göstermektir. Bu kare, Gazze'de insan onuruna yönelik vahşeti çok iyi yansıtıyor. Merkezde görünen hanım kardeşimizin çaresizliği dikkat çekiyor. Ellerinde birer tava ile muhtemelen pilav, çorba ya da kuru gıda almaya çalışıyorlar. Arkada yardım almaya çalışırken gülen iki hanım kardeşimiz var. Bu durum fotoğrafı hafifletmiyor, tam tersine insanlık adına utanç verici hale getiriyor. Çünkü gıda uğruna insan onurunun ve şahsiyetinin o an için geri plana itilmek zorunda kalınması, insanlık adına utanç vericidir. Ben şahsen kendimi ezilmiş hissettim. Bu fotoğrafı seçmemin nedeni de budur.??????"

Oylama

AA'nın 2012'den bu yana düzenlediği yarışmada, bu yıl "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor" ve "Günlük Hayat" olmak üzere 4 ana kategorinin yanı sıra "Gazze: Açlık" ve "Portre" başlıklı 2 özel kategori de yer alıyor.

Türkçe ve İngilizce altyapıyla dünya genelinde gerçekleştirilen oylamaya katılanlar, istedikleri sayıda fotoğrafa oy verebiliyor.

Oylama, "yilinkareleri.aa.com.tr" internet sitesi üzerinden 15 Şubat Pazar günü saat 17.00'ye kadar devam edecek.