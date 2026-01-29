Büyükelçi Turan, 'Yılın Kareleri' Oylamasına Katıldı - Son Dakika
Büyükelçi Turan, 'Yılın Kareleri' Oylamasına Katıldı

29.01.2026 13:31
Büyükelçi Gökhan Turan, 2025'in önemli fotoğraflarını inceledi, özel kategorilerde oy verdi.

Türkiye'nin Berlin Büyükelçisi Gökhan Turan, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2025'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Büyükelçi Turan, lifebox, AJet ve ROKETSAN sponsorluğunda düzenlenen yarışmada, AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin 2025 yılında Türkiye ile dünya gündeminde yankı bulan 6 kategorideki 112 fotoğrafını inceledi.

Turan, "Gazze: Açlık" özel kategorisinde oyunu, Ali Jadallah'ın "Gazze'de zorla yerinden edilen Filistinliler topraklarına döndü" isimli fotoğrafına verdi.

Bu kategorideki fotoğrafı seçerken zorlandığını belirten Turan, seçiminin, İsrail'in saldırıları altındaki Gazze'ye uygulanan abluka nedeniyle çocukların yaşadığı büyük zorlukları çok iyi anlattığını ifade etti.

Turan, "Haber" kategorisinde Arif Hüdaverdi Yaman'ın TEKNOFEST Mavi Vatan kapsamında İstanbul Boğazı'nda gerçekleştirilen geçit töreninde TCG Anadolu, TCG Savarona, TCG Oruçreis, TCG İstanbul, TCG Heybeliada, TCG Kalkan, TCG Alanya, TCG Sancaktar ve Hızırreis gemilerinin yer aldığı "Mavi Vatan" başlıklı fotoğrafını seçti.

"Sarmanla sarılan", "Hava topu", "Hareket zamanı" ve "Aile keyfi"

Büyükelçi Turan'ın "Portre" özel kategorisindeki tercihi, Şebnem Coşkun'un, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına bağlı Göztepe Semiha Şakir Huzurevi'nde kalan yaşlı bir kadını, orada besledikleri kedilerden biriyle çektiği "Sarmanla sarılan" başlıklı fotoğraf oldu.

"Spor" kategorisinde oyunu Arife Karakum'un Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Beşiktaş ile Gençlerbirliği takımlarının Tüpraş Stadı'nda karşılaştığı maçta Tiago Emanuel Embalo Djalo ile M'Baye Babacar Niang mücadele ettiği "Hava topu" başlıklı fotoğrafa veren Turan, Beşiktaşlı olduğu için fotoğrafta biraz pozitif ayrımcılık yaptığını söyledi.

Turan'ın "Doğal Yaşam ve Çevre" kategorisindeki seçimi ise Harun Özalp'ın her yıl binlerce flamingoya ev sahipliği yapan Tuz Gölü'ndeki flamingoları gösteren "Hareket zamanı" başlıklı fotoğraf oldu.

Büyükelçi Turan, "Günlük Hayat" kategorisinde Muhammed Enes Yıldırım'ın "Aile keyfi" başlıklı fotoğrafını seçti.

Oylamaya sunulan fotoğraflar arasında tercihte zorlandığını aktaran Turan, 6 kategorideki fotoğrafların da güzel ve anlamlı olduğunu vurguladı.

Tüm fotoğrafların beğeniyi hak ettiğini kaydeden Turan, çalışma dolayısıyla Anadolu Ajansını ve emeği geçen foto muhabirlerini tebrik etti.

Oylama

AA'nın 2012 yılından bu yana düzenlediği yarışmada bu yıl "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor" ve "Günlük Hayat" olmak üzere 4 ana kategorinin yanı sıra "Gazze: Açlık" ve "Portre" başlıklı 2 özel kategori de yer alıyor.

Türkçe ve İngilizce altyazıyla dünya genelinde yapılan oylamaya katılanlar, istedikleri sayıda fotoğrafa oy verebiliyor.

Oylama, "yilinkareleri.aa.com.tr" internet sitesinden 15 Şubat Pazar günü saat 17.00'ye kadar devam edecek.

Kaynak: AA

Gökhan Turan, Güncel, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
