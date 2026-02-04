Büyükelçi Yılmaz, Kızılay Koordinatörü Kökcan'ı Ağırladı

(ANKARA) - Türkiye'nin Şam Büyükelçisi Nuh Yılmaz, Türk Kızılay Suriye Alan Koordinatörü Fatih Kökcan ile bir araya gelerek çalışmalar hakkında bilgi aldı.
Türkiye'nin Şam Büyükelçiliği'nin resmi X hesabından yapılan paylaşımda şunlar kaydedildi:
"Büyükelçimiz Dr. Nuh Yılmaz, Türk Kızılay Suriye Alan Koordinatörü Fatih Kökcan'ı Büyükelçiliğimizde kabul etmiş ve çalışmaları hakkında bilgi almıştır. Türk Kızılay'ın Suriye'deki faaliyetlerini takdir ediyor, başarılı çalışmalarının devamını diliyoruz."
