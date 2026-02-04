Büyükelçi Yılmaz, Kızılay Koordinatörü Kökcan'ı Ağırladı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Büyükelçi Yılmaz, Kızılay Koordinatörü Kökcan'ı Ağırladı

04.02.2026 14:06
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Büyükelçi Nuh Yılmaz, Kızılay'ın Suriye'deki çalışmaları hakkında bilgi aldı ve takdir etti.

(ANKARA) - Türkiye'nin Şam Büyükelçisi Nuh Yılmaz, Türk Kızılay Suriye Alan Koordinatörü Fatih Kökcan ile bir araya gelerek çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Türkiye'nin Şam Büyükelçiliği'nin resmi X hesabından yapılan paylaşımda şunlar kaydedildi:

"Büyükelçimiz Dr. Nuh Yılmaz, Türk Kızılay Suriye Alan Koordinatörü Fatih Kökcan'ı Büyükelçiliğimizde kabul etmiş ve çalışmaları hakkında bilgi almıştır. Türk Kızılay'ın Suriye'deki faaliyetlerini takdir ediyor, başarılı çalışmalarının devamını diliyoruz."

Kaynak: ANKA

Nuh Yılmaz, Diplomasi, Kızılay, Suriye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Büyükelçi Yılmaz, Kızılay Koordinatörü Kökcan'ı Ağırladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İspanya, 16 yaşın altındaki çocukların sosyal paylaşım ağlarına erişimini yasaklayacak İspanya, 16 yaşın altındaki çocukların sosyal paylaşım ağlarına erişimini yasaklayacak
Putin’e aba altından sopa Burnunun dibine dev bir ordu gönderiyorlar Putin'e aba altından sopa! Burnunun dibine dev bir ordu gönderiyorlar
Rıza Akpolat’ın bacanağından mahkemede ’villa’ savunması Rıza Akpolat'ın bacanağından mahkemede 'villa' savunması
Kalp rahatsızlığı nedeniyle emekli edilen astsubay, kalp krizinden öldü Kalp rahatsızlığı nedeniyle emekli edilen astsubay, kalp krizinden öldü
Fenerbahçe’ye transferi gerçekleşmeyen Kante’den olay hamle Fenerbahçe'ye transferi gerçekleşmeyen Kante'den olay hamle
ABD Başkanı Trump’tan İran ile ilgili yeni açıklama: Anlaşamazsak kötü şeyler olur ABD Başkanı Trump'tan İran ile ilgili yeni açıklama: Anlaşamazsak kötü şeyler olur

15:23
Oğlu ve yeğenini kaybeden baba, binden fazla canın kurtarılmasına öncülük etti
Oğlu ve yeğenini kaybeden baba, binden fazla canın kurtarılmasına öncülük etti
14:32
Ünlü isimlerin uğrak mekanı, ’Evsiz Mehmet’e kaldı
Ünlü isimlerin uğrak mekanı, 'Evsiz Mehmet'e kaldı
14:19
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mısır’da Sisi tarafından karşılandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mısır'da! Sisi tarafından karşılandı
14:12
Ülkeyi alarma geçiren iddia Beyin örnekleri ABD’ye gönderildi
Ülkeyi alarma geçiren iddia! Beyin örnekleri ABD'ye gönderildi
13:55
Suikasta kurban giden Seyfülislam Kaddafi’nin son mesajı ortaya çıktı
Suikasta kurban giden Seyfülislam Kaddafi'nin son mesajı ortaya çıktı
12:57
Zincir marketlerde ’’Kampanyalı’’ satılan dönerden at ve eşek eti çıktı
Zincir marketlerde ''Kampanyalı'' satılan dönerden at ve eşek eti çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.02.2026 15:34:18. #7.11#
SON DAKİKA: Büyükelçi Yılmaz, Kızılay Koordinatörü Kökcan'ı Ağırladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.