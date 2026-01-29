Büyükelçi Yılmaz, Suriye Evkaf Bakanı'nı Ziyaret Etti

(ANKARA) - Şam Büyükelçisi Nuh Yılmaz, Suriye Evkaf Bakanı Ebu Hayr El Şükri'yi ziyaret etti.
Büyükelçilikten yapılan açıklamada, "Büyükelçi Dr. Nuh Yılmaz, Suriye Evkaf Bakanı Ebu Hayr El Şükri'yi ziyaret etti. Görüşmede ortak tarihi ve kültürel mirasımızın korunması ile ikili işbirliğimizin ilerletilmesi hususları ele alındı. Bakan Şükri'ye nazik misafirperverlikleri için teşekkür ederiz." denildi.
