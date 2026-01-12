Büyükelçi Yılmaz, Suriye Kalkınma Fonu'nu Ziyaret Etti

Türkiye'nin Şam Büyükelçisi Nuh Yılmaz, Suriye Kalkınma Fonu Genel Direktörü Muhammed Safvet Raslan'ı ziyaret etti.
Türkiye'nin Şam Büyükelçiliği, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya hesabından ziyarete ilişkin bir paylaşım yaptı.
Paylaşımda, Büyükelçi Yılmaz'ın Suriye Kalkınma Fonu Genel Direktörü Raslan'ı ziyaret ettiği aktarıldı.
Görüşmede, Suriye'nin kalkınması ve yeniden inşasını teminen yürütülecek projeler bağlamında geliştirilebilecek işbirliği mekanizmalarının değerlendirildiği ifade edildi.
