Büyükkılıç Erciyes\'i Ziyaret Etti

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Erciyes Kayak Merkezi'ni ziyaret etti.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Büyükkılıç ziyarette, Erciyes Kayak Merkezi'ne gelen kayakseverlerle sohbet etti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Büyükkılıç, tüm kayak ve snowboard tutkunlarını Erciyes'e davet etti.

Erciyes'te havanın biraz soğuk ve sisli olduğunu belirten Büyükkılıç, "Buna rağmen ülkemizin dört bir yanından gelen misafirlerimizin ilgisi yoğun, muhabbetleri sıcak ve ilgileri samimi. Erciyes'e gelen tüm misafirlerimize 'hoş geldiniz' diyor, bu eşsiz güzelliğin keyfini doyasıya çıkarmalarını temenni ediyorum." ifadelerini kullandı.

Ziyaretçiler de yapılan yatırımlar ve hizmetlerden dolayı Büyükkılıç'a teşekkür etti.