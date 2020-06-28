Büyükkılıç'tan belediye personeline "pandemi" teşekkürü - Son Dakika

Büyükkılıç'tan belediye personeline "pandemi" teşekkürü

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında 7 gün 24 saat görev yapan belediye personeline teşekkür etti.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında 7 gün 24 saat görev yapan belediye personeline teşekkür etti.

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Başkan Büyükkılıç, yaptığı yazılı açıklamada, belediye olarak virüsün başından beri şehrin daha hijyenik ve daha steril olması için birçok çalışma yaptıklarını anımsattı.

Çalışmalarla ilgili bilgi veren Büyükkılıç, şunları kaydetti:

"Vatandaşlarımız tarafından her gün yoğun bir şekilde kullanılan toplu taşıma araçlarını günlük temizliklerinin yanı sıra düzenli olarak dezenfekte ettik. Dezenfekte ve temizlik çalışmalarını Büyükşehir Belediyesine bağlı bütün hizmet binalarının yanı sıra kütüphaneler, terminaller, engelsiz çocuk evleri, yaşlı bakım merkezleri ve tarihi Kayseri Kalesi gibi halkın temas halinde olduğu tüm noktalarda gerçekleştirdik. Büyükşehir Belediyesi zabıtası gerekli denetlemeleri virüsün en başından itibaren en başarılı şekilde yürüttü. Normalleşme sürecinde de koronavirüsün önlenmesi için tüm tedbirleri alarak, kuaförlere, taksi duraklarına, yeme-içme mekanlarına ve kahvehanelere denetim yaptı. KAYMEK AŞ tarafından ise 1 milyona yakın maske üretimi yapıldı. KASKİ de ise 40 bin litre dezenfektan üretildi ve dağıtıldı. Üretilen 4 bin 500 litre kolonya ve 6 bin adet eldiven dağıtıldı. 12 bin iş yeri ve kamu binası dezenfekte edildi."

Ekiplerin görevlerini layıkıyla yerine getirdiğini aktaran Büyükkılıç, emeği geçen tüm belediye personellerini tebrik etti.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı, Memduh Büyükkılıç, Kayseri, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.06.2020 14:33 Kaynak: AA

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