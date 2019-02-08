Son Dakika Haberleri: Büyükşehir'in Efeleri Öğrencilerle Buluştu

Büyükşehir'in Efeleri Öğrencilerle Buluştu

22 dakika önce

Bu sezon Voleybol Erkekler Birinci Ligi'nde mücadele eden Bursa Büyükşehir Belediyespor Voleybol Takımı sporcuları öğrencilerle buluştu.

Büyükşehir'in Efeleri Öğrencilerle Buluştu, System.String[]
Bu sezon Voleybol Erkekler Birinci Ligi'nde mücadele eden Bursa Büyükşehir Belediyespor Voleybol Takımı sporcuları öğrencilerle buluştu.

Sporu tabana yaymak için çeşitli projelere imza atan Büyükşehir Belediyespor Kulübü Erkek Voleybol Takımı, özel bir kolejin öğrencileriyle buluştu. Okulun konferans salonunda yapılan programa takım kaptanları Özer Özger, Tolga Altıntaş ile yabancı sporcular Jose Caceres, Metodi Ananiev, Libero Boğaç Han Zambak ve tecrübeli oyuncu İbrahim Başaran katıldı. Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü'nün yönetim kurulu üyeleri ve Voleybol teknik heyetinin de katıldığı programda öğrenciler sporcuları soru yağmuruna tuttu.

Sporun, kötü alışkanlıklardan uzak tutan, sosyalleşme ve iletişimi güçlendiren en önemli araç olduğunu dile getiren sporcular, öğrencilerin en az bir spor branşı ile uğraşmaları önerisinde bulundu. Düzenli spor yapan bir bireyin eğitim hayatında da faydasını mutlaka göreceğini söyleyen sporcular, öğrencilerden Büyükşehir Belediyespor Kulübü'nün spor organizasyonlarında yer alma ve maçlarına gelme sözü aldı. - BURSA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.02.2019 11:10 Kaynak: İHA

Spor
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Kanal D'nin İddialı Dizisi Final Yapma Kararı Aldı Erzurumspor'dan Skandal Paylaşım: Operasyon Çocuğu Özgür Yankaya

Fenerbahçe'de Volkan Demirel ve Mehmet Topal, Takıma Yönetimden Habersiz Yemek Verdi New York Knicks Takımı, FETÖ'cü Enes Kanter ile Yollarını Ayırdı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.2.2019 11:32:58. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Büyükşehir'in Efeleri Öğrencilerle Buluştu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]