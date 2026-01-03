Elon Musk'a büyük şok! BYD, Tesla'yı geçti - Son Dakika
Ekonomi

Elon Musk'a büyük şok! BYD, Tesla'yı geçti

Elon Musk\'a büyük şok! BYD, Tesla\'yı geçti
03.01.2026 10:21
Çinli otomobil üreticisi BYD, 2025 yılında elektrikli araç satışlarını artırarak Tesla'yı geride bıraktı ve 'dünyanın en çok elektrikli araç satan şirketi' unvanını kazandı. BYD, araç satışında 4,6 milyona ulaşırken, Tesla'nın satışları azaldı.

Çinli otomobil üreticisi BYD, 2025'te ABD'li elektrikli araç üreticisi Tesla'yı geride bırakarak "dünyanın en çok elektrikli araç satan şirketi" haline geldi.

BYD 4,6 MİLYON ARAÇ SATTI

Şirketin yayımladığı 2025 raporuna göre, BYD'nin bu dönemde "yeni enerji aracı (NEV)" olarak adlandırılan, şarj edilebilen, pilli, hibrit ve yakıt hücreli elektrikli araçlarının satışı yüzde 7,7 artışla 4,6 milyona ulaştı.

TESLA'YI GEÇTİ

NEV satışları içinde şarj edilebilen pilli elektrikli araçların (EV) satışları, yıllık yüzde 28,7 artışla 2,25 milyona çıkarken sektörde dünya lideri olan en yakın rakibi Tesla, 2025 satışlarının yıllık yüzde 8,6 azalışla 1,63 milyona gerilediğini duyurdu. Böylece merkezi Çin'in Şıncın şehrinde bulunan BYD, "dünyanın en çok elektrikli araç satan üreticisi" ünvanına sahip oldu.

Çinli milyarder Vang Çuanfu'nun kurucusu olduğu şirket, aslında "dünyanın en büyük elektrikli araç üreticisi" konumundaydı ancak şarj edilebilen hibrit araçlar da ürettiğinden tamamıyla elektrikli araç satışında yalnızca bu tür araçlar imal eden Tesla'nın gerisinde bulunuyordu.

Kaynak: AA

Teknoloji, Otomobil, Ekonomi, Enerji, Dünya, Son Dakika

Elon Musk'a büyük şok! BYD, Tesla'yı geçti

12:51
Belediye ekiplerinin ’’Yardım’’ videosunun senaryo olduğu ortaya çıktı
Belediye ekiplerinin ''Yardım'' videosunun senaryo olduğu ortaya çıktı
12:25
ABD Başkanı Trump: Saldırımız başarılı, Maduro ve eşini yakaladık
ABD Başkanı Trump: Saldırımız başarılı, Maduro ve eşini yakaladık
12:05
Seçime böyle gidiyor: Makam odasında padişah kıyafetiyle poz veren oda başkanı
Seçime böyle gidiyor: Makam odasında padişah kıyafetiyle poz veren oda başkanı
11:27
OHAL ilan eden Maduro: Silahlı çatışmaya geçiyoruz
OHAL ilan eden Maduro: Silahlı çatışmaya geçiyoruz
11:02
ABD, Venezuela’ya karadan da müdahaleye başladı halk başkenti terk ediyor
ABD, Venezuela'ya karadan da müdahaleye başladı; halk başkenti terk ediyor
10:16
İran’da olaylar sürerken Pakistan sınırında çatışma
İran'da olaylar sürerken Pakistan sınırında çatışma
SON DAKİKA: Elon Musk'a büyük şok! BYD, Tesla'yı geçti - Son Dakika
