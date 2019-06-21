Son Dakika Haberleri: Çad eski Çevre Bakanı'ndan Rektör Polat'a ziyaret
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Çad eski Çevre Bakanı'ndan Rektör Polat'a ziyaret

1 saat önce

Çad eski Çevre Bakanı Ahmat Mbodou Mahamat, Karabük Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Refik Polat'ı makamında ziyaret etti.

Çad eski Çevre Bakanı'ndan Rektör Polat'a ziyaret, System.String[]
Çad eski Çevre Bakanı Ahmat Mbodou Mahamat, Karabük Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Refik Polat'ı makamında ziyaret etti.
Mahamat ve eşi Amina Boubakar, Raylı Sistemler Mühendisliği Bölümü öğrencisi olan kızı Adama Bechir Oumar'ın mezuniyet törenine katılmak için Karabük'e geldi.
Tören sonrası rektör Polat'ı makamında ziyaret eden Mahamat, uluslararası öğrencilere gösterilen ilgiden dolayı Polat'a teşekkür ederek, çalışmalarında başarı diledi.
Rektör Polat da ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.
Haber Yayın Tarihi : 21.06.2019 02:24 Kaynak: AA
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