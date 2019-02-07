Son Dakika Haberleri: Çad Muhalefetinden Ülkedeki Fransız Operasyonlarına Tepki

Çad Muhalefetinden Ülkedeki Fransız Operasyonlarına Tepki

22 dakika önce

Çad'da muhalefet, Fransa'nın ülkenin Libya sınırında düzenlediği operasyonlara tepki gösterdi.

Çad Muhalefetinden Ülkedeki Fransız Operasyonlarına Tepki, System.String[]
Çad'da muhalefet, Fransa'nın ülkenin Libya sınırında düzenlediği operasyonlara tepki gösterdi.

Yerel basındaki haberlere göre, muhalefet liderleri basına yaptıkları açıklamalarda, Fransa'ya ait savaş uçaklarının Libya'nın güneyinden, Çad'ın iç bölgelerine doğru silahlı kişileri taşıyan 40 araçlı konvoyu dün "Çad makamlarının talebi doğrultusunda" vurmasını kınadı.

Anayasanın Korunması İçin Siyasi Partiler Birliği Sözcü Vekili Poddi Djime Bichara, hava saldırısını kınarken, Cumhuriyet Federasyonu'nun koordinatörü Ngarledjy Yorongar, Fransa'nın Cumhurbaşkanı İdris Debi'yi desteklemesinin normal olmadığını ifade etti.

Bir diğer muhalefet partisi Demokratik Güçler Birliği-Cumhuriyet Partisi lideri Gali Ngothe Gatta da Fransa'nın sadece yönetimdekilere destek vermek yerine Çad halkının yanında olması gerektiğini belirtti.

İktidardaki Vatansever Kurtuluş Hareketi Partisi'nin Hukuki İşler Genel Sekreteri Jean-Bernard Padare de Fransız ordusunun Çad'a yardım etmesinin garip karşılanmaması gerektiğini savundu. Padare, Barkhane Operasyonu'nu yürüten Fransız ordusunun Sahel'de Çad ordusu gibi uyuşturucu kaçakçıları ve teröristlerin peşinde olduğunu ileri sürdü.

Çadlı ve Fransız yetkililere göre, Fransız savaş uçakları Libya sınırında 30 Ocak'ta geçerek Çad'ın iç bölgelerine doğru silahlı kişileri taşıyan 40 araçlı konvoyu dün "Çad makamlarının talebi doğrultusunda" vurdu.

Libya'nın güneyinde son günlerde Çad uyruklu silahlı muhalif grupların faaliyetlerini artığı belirtiliyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.02.2019 01:23 Kaynak: AA

Fransa, Libya, Çad, Dünya
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