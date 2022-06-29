Çağlayan Adliyesi'nde intihar girişimi - Son Dakika
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Çağlayan Adliyesi'nde intihar girişimi

29.06.2022 00:57
Çağlayan Adliyesi'nde intihar girişimi

Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'nda 5'inci kattaki korkuluklara çıkan bir şahıs intihar girişiminde bulundu.

Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'nda 5'inci kattaki korkuluklara çıkan bir şahıs intihar girişiminde bulundu. Şahıs, Başsavcı vekilleri ve diğer yetkililerin çabalarıyla ikna edilerek korkuluklardan indirildi.

Çağlayan'da bulunan İstanbul Adalet Sarayı'nda, 5'inci kattaki korkuluklara çıkan M.B. isimli şahıs intihar girişiminde bulundu. Korkuluklara tutunan şahıs bir yandan da elinde tuttuğu mektupları bulunduğu kattan aşağıya fırlattı. Olayın yaşandığı katta önlem alan güvenlik görevlileri durumu itfaiye ve sağlık ekiplerine bildirdi. Adliyeye sevk edilen ekipler şahsın muhtemel atlama ihtimaline karşı branda açarken, bir yandan da şahsı ikna çabaları başladı. Başsavcı vekilleri ile diğer yetililerin ikna çabalarının ardından M.B. isimli şahıs çıktığı korkuluklardan indirildi. - İSTANBUL

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Çağlayan Adliyesi'nde korkutan olay! Korkuluklara çıkan bir kişi intihar girişiminde bulunuyor! Çağlayan Adliyesi'nde korkutan olay! Korkuluklara çıkan bir kişi intihar girişiminde bulunuyor! İstanbul'da İş İnsanının Aracının Kurşunlanmasıyla İlgili 6 Kişi Yakalandı İstanbul'da İş İnsanının Aracının Kurşunlanmasıyla İlgili 6 Kişi Yakalandı
Kaynak: İHA

Çağlayan Adalet Sarayı, Başsavcı, Çağlayan, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Çağlayan Adliyesi'nde intihar girişimi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Çağlayan Adliyesi'nde intihar girişimi - Son Dakika
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