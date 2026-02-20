Çakmak gazı faciası! Bomba gibi patladı: Ben yandım, başkası yanmasın - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Çakmak gazı faciası! Bomba gibi patladı: Ben yandım, başkası yanmasın

Haberin Videosunu İzleyin
Çakmak gazı faciası! Bomba gibi patladı: Ben yandım, başkası yanmasın
20.02.2026 12:59  Güncelleme: 13:03
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Çakmak gazı faciası! Bomba gibi patladı: Ben yandım, başkası yanmasın
Haber Videosu

Çakmağını doldurmak isteyen 19 yaşındaki Erzurumlu genç dehşeti yaşadı. Çakmağına gaz doldurduğu tüpün patlaması sonucu yüzü ve göğsü yanan genç hastaneye kaldırıldı. Yaşadığı kâbusu anlatan mağdur genç, ''Ben yandım, başkaları yanmasın'' diyerek vatandaşları uyardı.

Erzurum'da yaşayan 19 yaşındaki Eren Güngör, 2 gün önce korkunç bir olay yaşadı. Çakmak gazı tüpüyle boş çakmağını doldurmak isteyen genç, kaçağı fark edemedi. Tüp elinde patladı.

TEDAVİSİ SÜRÜYOR

Güngör, çakmağı çaktığı anda elindeki çakmak gazı tüpünün patladığını anlattı: "Allah'tan yere fırlattım, sadece yüzüm ve göğsüm yandı. Kış olduğu için hemen yüzüme kar tuttum."

Korkunç patlama sonrasında gencin yüzü ve göğsünde ikinci derece yanıklar oluştu. Saçları, kirpikleri ve kaşları da etkilenen Güngör, hastanede tedavi altına alındı.

UYARI ÜSTÜNE UYARI

Güngör, yaşadıklarını hatırlarken, "Patlama anı sürekli gözümün önüne geliyor. Ben yandım, başkaları yanmasın. Sol tarafım bayağı yandı, sağ tarafım ise hafif. Bu kadar tehlikeli olacağını beklemiyordum" dedi ve çakmak gazı doldururken dikkatli olunması gerektiğini vurguladı.

Yanık Tedavi Merkezi doktorlarından Emre Nohutçu, çakmak gazı patlaması sonucu serviste 12 hastanın tedavi gördüğünü belirtti. "Bu hastamızın yanıkları açık alanda olmuş ama genelde araç içinde çakmak gazı patlaması sonucu elleri, yüzü ve vücudundan yanmalar oluşuyor. Hastamızın ciddi derin yanıkları yok ama yüz bölgesi hassas ve riskli olduğu için yatırarak tedavi ediyoruz. Özellikle kapalı alanlarda gaz birikmesi patlamaya yol açabiliyor. Gençlerin çakmak gazıyla uğraşmak gibi yanlışlar yapmamaları çok önemli" diye konuştu.

Erzurum, Güncel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yaşam Çakmak gazı faciası! Bomba gibi patladı: Ben yandım, başkası yanmasın - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Nöbetten çıkan anestezi teknikeri, otomobilinde ölü bulundu Nöbetten çıkan anestezi teknikeri, otomobilinde ölü bulundu
İmamın en zor görevi: Cenaze namazını kıldırırken fenalık geçirdi İmamın en zor görevi: Cenaze namazını kıldırırken fenalık geçirdi
Kalp krizi geçirmişti: Hakan Taşıyan’dan ’’İyiyim’’ mesajı Kalp krizi geçirmişti: Hakan Taşıyan'dan ''İyiyim'' mesajı
Metin Akpınar’ın kızı Duygu Nebioğlu, kazandığı tazminatı nasıl kullanacağını anlattı Metin Akpınar'ın kızı Duygu Nebioğlu, kazandığı tazminatı nasıl kullanacağını anlattı
Sivasspor’a -40 puanlı Adana Demirspor’dan çelme Sivasspor'a -40 puanlı Adana Demirspor'dan çelme
Yasemin Kaya Allen’in ’Isırmalık’ yorumu dikkat çekti Yasemin Kaya Allen'in 'Isırmalık' yorumu dikkat çekti
Genç oyuncu İbrahim Yıldız için kan çağrısı Genç oyuncu İbrahim Yıldız için kan çağrısı

13:14
Okulda cıva zehirlenmesi Öğrenciler hastaneye kaldırıldı
Okulda cıva zehirlenmesi! Öğrenciler hastaneye kaldırıldı
13:12
Bakan Şimşek güzel haberi verip tek tek sıraladı: Bu ilk defa oluyor
Bakan Şimşek güzel haberi verip tek tek sıraladı: Bu ilk defa oluyor
13:00
Stoke City’nin 10 milyon sterlinlik yeni antrenman tesisi ağızları açık bıraktı
Stoke City'nin 10 milyon sterlinlik yeni antrenman tesisi ağızları açık bıraktı
12:20
Ramazanın uğrak noktasında maddiyat tartışması: Abdest almak için para isteniyor
Ramazanın uğrak noktasında maddiyat tartışması: Abdest almak için para isteniyor
12:17
“Barbie kaymakam“ olarak ünlenen Tuğçe Orhan, görevine asaleten atandı
"Barbie kaymakam" olarak ünlenen Tuğçe Orhan, görevine asaleten atandı
11:56
Koruma polisine ayakkabılarını tutturan kaymakam, asaleten atandı
Koruma polisine ayakkabılarını tutturan kaymakam, asaleten atandı
11:47
100 bin kişinin emekliliği iptal edildi Uzmanı uyardı, sakın yapmayın
100 bin kişinin emekliliği iptal edildi! Uzmanı uyardı, sakın yapmayın
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.02.2026 13:25:49. #7.11#
SON DAKİKA: Çakmak gazı faciası! Bomba gibi patladı: Ben yandım, başkası yanmasın - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.