Çaldığı akülü çocuk arabasını taşıyamayınca binerek uzaklaştı - Son Dakika
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Çaldığı akülü çocuk arabasını taşıyamayınca binerek uzaklaştı

23.06.2022 17:21

Çaldığı akülü çocuk arabasını taşıyamayınca binerek uzaklaştı Sivas'ta yetişkin bir hırsız çalmak istediği çocuk akülü aracını taşıyamayınca içerisine binip sürerek uzaklaştı Sivas'ta yetişkin bir hırsız çalmak istediği çocuk akülü aracını taşıyamayınca içerisine binip sürerek uzaklaştı.

Çaldığı akülü çocuk arabasını taşıyamayınca binerek uzaklaştı

Sivas'ta yetişkin bir hırsız çalmak istediği çocuk akülü aracını taşıyamayınca içerisine binip sürerek uzaklaştı

SİVAS - Sivas'ta yetişkin bir hırsız çalmak istediği çocuk akülü aracını taşıyamayınca içerisine binip sürerek uzaklaştı.

Sivas'ta yaşanan ilginç bir hırsızlık görenleri hayrete düşürdü. Edinilen bilgilere göre olay Mehmet Paşa Mahallesi Kongre Caddesinde meydana geldi. H.Y' çocuğuna ait 8 bin lira değerindeki akülü arabayı sokakta bulamayınca polis ekiplerinden yardım istedi. Polis ekipleri olay yerine gelerek inceleme başlattı. Ekipler binanın güvenlik kamerasını izlediklerinde büyük bir şaşkınlık yaşadı. Görüntülerde kimliği henüz belirlenemeyen hırsızın apartmanın önündeki akülü otomobili kucaklayarak götürmeye çalıştığı, aracı kaldıramayınca sinerek sürüp uzaklaştığı görüldü. Hırsızın pişkin tavırları dikkat çekti. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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Pişkinliğin böylesi! Çaldığı akülü aracı taşıyamayınca sürüp uzaklaştı Pişkinliğin böylesi! Çaldığı akülü aracı taşıyamayınca sürüp uzaklaştı Ezanı en güzel okumak için yarıştılar Ezanı en güzel okumak için yarıştılar
Kaynak: İHA

Sivas, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Çaldığı akülü çocuk arabasını taşıyamayınca binerek uzaklaştı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Çaldığı akülü çocuk arabasını taşıyamayınca binerek uzaklaştı - Son Dakika
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