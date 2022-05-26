Çaldıkları motosikletlerle yakalandılar - Son Dakika
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Çaldıkları motosikletlerle yakalandılar

26.05.2022 17:20
Çaldıkları motosikletlerle yakalandılar

Tekirdağ'da iki motosiklet hırsızı, polis ekipleri tarafından çaldıkları motosikletlerle yakalandı.

Tekirdağ'da iki motosiklet hırsızı, polis ekipleri tarafından çaldıkları motosikletlerle yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Saray İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçede plakasız olarak dolaşan 2 motosikletin peşine düştü. Ayaspaşa Mahallesi üzerinde seyreden motosikletliler ayrı zamanlarda durduruldu. Yapılan incelmede motosikletlerin çalıntı olduğu ortaya çıkarken, motosikletlerin sürücüleri E.D. ve C.İ. isimli 2 şüpheli gözaltına alındı.

Çalıntı olduğu ortaya çıkan motosikletler sahiplerine teslim edilirken, olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. - TEKİRDAĞ

Çaldıkları motosikletlerle yakalandılar
Çaldıkları motosikletlerle yakalandılar

YORUMLAR
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Saray'da motosiklet çaldığı iddiasıyla 2 şüpheli yakalandı Saray'da motosiklet çaldığı iddiasıyla 2 şüpheli yakalandı Saray'da eroin maddesi ele geçirildi Saray'da eroin maddesi ele geçirildi
Kaynak: İHA

Tekirdağ, Hisarcık, Saray, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Çaldıkları motosikletlerle yakalandılar - Son Dakika


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