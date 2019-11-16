Son Dakika Haberleri: Çalınan koyunları kurtlar parçaladı
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Çalınan koyunları kurtlar parçaladı

6 saat önce

NİĞDE'nin hırsızların çalıp, dağlık alana terk ettiği 30 koyundan 10'unu kurtlar parçaladı.

Çalınan koyunları kurtlar parçaladı, System.String[]

NİĞDE'nin hırsızların çalıp, dağlık alana terk ettiği 30 koyundan 10'unu kurtlar parçaladı. Kentte son iki hafta içinde 214 koyunun çalındığı bildirildi.

Kentte, Aşağı Kayabaşı Mahallesi, Sarı köprü mevkisiyle merkeze bağlı Koyunlu, Taşlıca ve Fesleğen köylerinde iki hafta içerisinde toplam 214 koyun çalındı. Jandarma ve köylüler tarafından koyunların çalındığı bölgelerde aramalar yapıldı. Çalışmalar kapsamında dağlık alana terk edildiği belirlenen 10'u telef olmuş, 30 koyuna ulaşıldı. Telef olan koyunların kurtlar tarafından parçalandığı saptanırken, canlı olanlar ise sahiplerine teslim edildi.Koyunları çalınan besiciler Hüseyin Uçar, Ramazan Taşlatan, Musa Ulgun, Süleyman Üçler ve Mustafa Göksu, hırsızlık olayının bir an önce aydınlatılmasını istediklerini söyledi.


Güncel

Haber Yayın Tarihi: 16.11.2019 12:21 Kaynak: DHA
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