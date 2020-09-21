Motosiklet alev topuna döndü - Son Dakika

Motosiklet alev topuna döndü

ÇORUM - Çorum'un Osmancık ilçesinde sahibi tarafından çalıştırılan motosiklet biranda alev aldı.

Edinilen bilgiye göre Koyun Baba Mahallesi, Kamil Yolu üzerinde sürücüsünün kontağı çalıştırmak için kontağına bastığı motosiklet alev aldı. Motosikletin alev aldığını gören sürücü son anda kendini yolun kenarına atarak alevlerden kaçtı. Sürücü ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri kısa sürede yangını söndürdüler.

Motosiklet sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken yangının çıkış nedeni araştırılıyor.