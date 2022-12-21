Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde kahreden bir olay meydana geldi. Köşk Mahallesi Yeşilevler Sokak üzerinde 4. kattaki ikametin camını silen B.Ö. (45), dengesini kaybederek binanın beton zeminine düştü.
Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinde talihsiz kadının hayatını kaybettiği belirlendi.
B.Ö.'nün cenazesi yapılan incelemenin ardından morga götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Son Dakika › 3. Sayfa › Kayseri'de cam silerken 4. kattan beton zemine düşen kadın yaşamını yitirdi - Son Dakika