Kayseri'de cam silerken 4. kattan beton zemine düşen kadın yaşamını yitirdi - Son Dakika
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Kayseri'de cam silerken 4. kattan beton zemine düşen kadın yaşamını yitirdi

21.12.2022 17:05
Kayseri'de cam silerken 4. kattan beton zemine düşen kadın yaşamını yitirdi

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde 4. kattaki evde cam silen kadın bir anda dengesini yitirip beton zemine düştü. Talihsiz kadın olay yerinde yaşamını yitirdi.

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde kahreden bir olay meydana geldi. Köşk Mahallesi Yeşilevler Sokak üzerinde 4. kattaki ikametin camını silen B.Ö. (45), dengesini kaybederek binanın beton zeminine düştü.

OLAY YERİNDE CAN VERDİ

Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinde talihsiz kadının hayatını kaybettiği belirlendi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

B.Ö.'nün cenazesi yapılan incelemenin ardından morga götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA
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Kayseri, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kayseri'de cam silerken 4. kattan beton zemine düşen kadın yaşamını yitirdi - Son Dakika

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