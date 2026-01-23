Çambaşı Yaylası'nda 2 Metre Kar - Son Dakika
Çambaşı Yaylası'nda 2 Metre Kar

23.01.2026 18:10
Ordu'da Çambaşı Yaylası'nda araçlar kar altında kaldı, karla mücadele çalışmaları sürüyor.

ORDU'nun 2 bin rakımlı Çambaşı Yaylası'nda yaklaşık 10 gündür aralıklarla etkisini sürdüren yağış sonrası kar kalınlığı yer yer 2 metreye ulaştı. Bölgedeki bazı otomobiller ve araçlar yoğun kar yağışı sonrası kar altında kaldı.

Kent merkezinde güneşli hava hakim olurken, yüksek rakımlı ilçelerde ise yaklaşık 10 gündür aralıklarla etkisini gösteren yağış sonrası kar kalınlığı yer yer 2 metreye ulaştı. Kabadüz ilçesindeki 2 bin rakımlı Çambaşı Yaylası'nda da yoğun kar yağışı sonrası bölgedeki bazı otomobiller ve araçlar kar altında kaldı. Bazı evlerin ise giriş katlarının önü ve pencereleri karla kaplandı. 417 araç ve iş makinesi, 600 personelle karla mücadele çalışması yapan ekipler de kapalı mahalle ve grup yollarının ulaşımı sağlıyor. Ekipler, karla mücadelede önceliği hasta ve cenaze hizmetlerine veriyor.

Kaynak: DHA

17:56
17:42
17:10
17:03
16:05
16:02
