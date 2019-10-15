Son Dakika Haberleri: Cambridge Dükü William ve eşi Pakistan'da kız lisesini ziyaret etti
Son Dakika Güncel Cambridge Dükü William ve eşi Pakistan'da kız lisesini ziyaret etti

Cambridge Dükü William ve eşi Pakistan'da kız lisesini ziyaret etti

22 dakika önce

Cambridge Dükü Prens William ve eşi Düşes Kate Middleton'ın gelişi Kraliyet çiftinin çocuklarla konuşması İSLAMABAD - Cambridge Dükü Prens William ve eşi Düşes Kate Middleton, resmi ziyaret için bulundukları Pakistan'da Üniversite Kolonisi Devlet Kız Lisesi'ni ziyaret etti.

Cambridge Dükü Prens William ve eşi Düşes Kate Middleton'ın gelişi

Kraliyet çiftinin çocuklarla konuşması İSLAMABAD - Cambridge Dükü Prens William ve eşi Düşes Kate Middleton, resmi ziyaret için bulundukları Pakistan'da Üniversite Kolonisi Devlet Kız Lisesi'ni ziyaret etti.

Cambridge Dükü William ve eşi Pakistan'da kız lisesini ziyaret etti

Prens William, Cambridge, Pakistan, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 15.10.2019 10:14 Kaynak: AA
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