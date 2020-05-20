Cambridge Üniversitesi yeni akademik yılda dersleri internet üzerinden verecek - Son Dakika

İngiltere'de tüm okullar, koronavirüs önlemleri kapsamında 20 Mart'ta kapatılmış ve üniversiteler online öğretime geçmişti.

Manchester Üniversitesi de yeni akademik yılın ilk döneminde derslerin online verileceğini açıklamıştı.

Sosyal mesafe kurallarına uyulması kaydıyla küçük öğrenci gruplarına ev sahipliği yapılabileceği kaydedilen açıklamada, kararın hükümetin salgınla mücadele yönergesine bağlı olarak yeniden gözden geçirilebileceği vurgulandı.

Üniversiteden yapılan açıklamada, "Sosyal mesafe gerekliliğinin muhtemelen devam edeceği göz önüne alındığında, üniversite gelecek akademik yıl boyunca yüz yüze ders yapılmamasına karar verdi." ifadesi kullanıldı.

İngiltere 'de Cambridge Üniversitesi , yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle yeni akademik yılda tüm derslerin internet üzerinden verileceğini duyurdu.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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