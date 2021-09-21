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Camdaki Kız "Hayri" yeni bölüm fragmanında görüldü - Son Dakika

Camdaki Kız "Hayri" yeni bölüm fragmanında görüldü

21.09.2021 08:25

Yeni bölümleri ile ekranlarda olan Camdaki Kız'ın merakla beklenen 12. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Feride, Sedat ile yasak aşkı Cana'yı yakalarken haftalardır merak edilen Hayri karakterinin kim olduğu da sonunda netlik kazandı. Fenalaşan Rafet'in yardımına koşan Hayri'nin Cihangir Ceylan olduğu ortaya çıktı.

Başrollerini Burcu Biricik ve Feyyaz Şerifoğlu'nun canlandırdığı Gülseren Budayıcıoğlu'nun aynı isimli romanından uyarlanan Camdaki Kız dizisinin yeni sezon 2. bölüm fragmanı ekrana geldi. Koroğlu Konağı'nda olaylar meydana gelirken Feride'de damadını yakaladı.

FERİDE, DAMADINI YASAK AŞKIYLA YAKALADI

Kızını emanet ettiği Sedat'ı yasak aşkı Cana ile yakalayan Feride, çılgına dönüyor. Arabadan indirdiği Sedat'a tokat atan Feride, "Nalan'ı sana harcatmam. Kızımı oyuncak etmem. Hiç kimsenin de etmesine izin vermem" diyerek tepki gösteriyor.

Camdaki Kız'ın 12. bölüm fragmanı yayınlandı! Merakla beklenen Hayri karakterinin kim olduğu ortaya çıkıyor

RAFET FENALAŞIYOR

Bir olaydan dolayı Nalan'ı suçlayan Rafet, herkesin içinde gelinine kızınca Muzo araya giriyor. Muzo'ya bağıran Rafet ise karısından sert bir tepki alıyor. Evde olanlara dayanamayan Rafet, fenalaşıyor.

Camdaki Kız'ın 12. bölüm fragmanı yayınlandı! Merakla beklenen Hayri karakterinin kim olduğu ortaya çıkıyor

HAYRİ'NİN KİM OYNADIĞI ORTAYA ÇIKIYOR

Rahatsızlanarak yere yığılan Rafet'in yardımına da haftalardır kim olduğu merak edilen Hayri koşuyor. Yüzü bir türlü gösterilmeyen Hayri karakteri de yeni bölüm fragmanında ilk kez görülüyor. Böylelikle Hayri karakterini ise başarılı oyuncu Cihangir Ceylan'ın canlandırdığı ortaya çıkıyor.

Camdaki Kız'ın 12. bölüm fragmanı yayınlandı! Merakla beklenen Hayri karakterinin kim olduğu ortaya çıkıyor

Camdaki Kız Hayri yeni bölüm fragmanında görüldü

Gülseren Budayıcıoğlu, Burcu Biricik, Cihangir, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Camdaki Kız 'Hayri' yeni bölüm fragmanında görüldü - Son Dakika Magazin


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