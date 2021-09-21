Camdaki Kız "Hayri" yeni bölüm fragmanında görüldü

Başrollerini Burcu Biricik ve Feyyaz Şerifoğlu'nun canlandırdığı Gülseren Budayıcıoğlu'nun aynı isimli romanından uyarlanan Camdaki Kız dizisinin yeni sezon 2. bölüm fragmanı ekrana geldi. Koroğlu Konağı'nda olaylar meydana gelirken Feride'de damadını yakaladı.

FERİDE, DAMADINI YASAK AŞKIYLA YAKALADI

Kızını emanet ettiği Sedat'ı yasak aşkı Cana ile yakalayan Feride, çılgına dönüyor. Arabadan indirdiği Sedat'a tokat atan Feride, "Nalan'ı sana harcatmam. Kızımı oyuncak etmem. Hiç kimsenin de etmesine izin vermem" diyerek tepki gösteriyor.

RAFET FENALAŞIYOR

Bir olaydan dolayı Nalan'ı suçlayan Rafet, herkesin içinde gelinine kızınca Muzo araya giriyor. Muzo'ya bağıran Rafet ise karısından sert bir tepki alıyor. Evde olanlara dayanamayan Rafet, fenalaşıyor.

HAYRİ'NİN KİM OYNADIĞI ORTAYA ÇIKIYOR

Rahatsızlanarak yere yığılan Rafet'in yardımına da haftalardır kim olduğu merak edilen Hayri koşuyor. Yüzü bir türlü gösterilmeyen Hayri karakteri de yeni bölüm fragmanında ilk kez görülüyor. Böylelikle Hayri karakterini ise başarılı oyuncu Cihangir Ceylan'ın canlandırdığı ortaya çıkıyor.