Üye Girişi
Camdaki Türk bayrağını indirmek isteyen kadın gözaltına alındı - Son Dakika

Camdaki Türk bayrağını indirmek isteyen kadın gözaltına alındı

04.01.2022 22:42

Karabük'te bir iş yerinin camında asılı Türk bayrağını indirmek isteyen maskeli kadın gözaltına alındı. Olay anı ise bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

Karabük Ankara Caddesi'ndeki börek ve pide salonunun vitrin camında asılı Türk bayrağını gören cerrahi maskeli ve bereli kadın, bayrağı indirmeye çalıştı.

ELİNDEKİ KAĞIDI GÖSTEREREK UZAKLAŞTI

Bir süre bayrağı çekiştiren ve bulunduğu yerden alamayan kadın, iş yeri çalışanlarını fark edince elindeki kağıdı göstererek bölgeden uzaklaştı. Olay anı, iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

GÖZALTINA ALINDI

Şikayet üzerine çalışma başlatan İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kimliği belirlenen Ş.U'yu gözaltına aldı.

"MÜŞTERİYE BAKTIĞIM İÇİN MÜDAHALE EDEMEDİM"

İş yeri sorumlusu Uğur Güneş, yaptığı açıklamada, bir kadının cama yaklaşarak bayrağa saldırdığını söyledi. Bayrağı indiremeyince elindeki kağıdı kendilerine gösterdiğini ancak ne olduğunu göremediğini belirten Güneş, "O esnada müşteriye baktığım için hemen müdahale edemedim. Sonradan kayboldu ortadan. Aşırı bir hırs, öfke ve tepkiyle saldırdı. Maskeden dolayı yüzünü göremedim." diye konuştu.

Camdaki Türk bayrağını indirmek isteyen kadın gözaltına alındı
Camdaki Türk bayrağını indirmek isteyen kadın gözaltına alındı
YORUMLAR
500

Karabük, Ankara, Güneş, Türk, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Camdaki Türk bayrağını indirmek isteyen kadın gözaltına alındı - Son Dakika


Tanımadığı kişiyi parkta öldürdü! Hiçbir şey yokmuş gibi evine gitti Tanımadığı kişiyi parkta öldürdü! Hiçbir şey yokmuş gibi evine gitti         
22:38
Son dakika: Temel Karamollaoğlu, koronavirüse yakalandı Son dakika: Temel Karamollaoğlu, koronavirüse yakalandı         
22:31
Eurovision'da İsrail'i temsil etmek için yarışmaya katılan Linet, bir üst turda! Eurovision'da İsrail'i temsil etmek için yarışmaya katılan Linet, bir üst turda!         
15:28
Fenerbahçe'nin gol makinesi Allahyar sağlık kontrollerinden geçti! Herkes dört gözle sahaya çıkacağı anı bekliyor Fenerbahçe'nin gol makinesi Allahyar sağlık kontrollerinden geçti! Herkes dört gözle sahaya çıkacağı anı bekliyor         
15:25
Annesi tarafından Adnan Oktar'a sunulan kız çocuğu yıllar süren suskunluğunu bozdu! İnanmazlar diye ses kaydı yapmış! Annesi tarafından Adnan Oktar'a sunulan kız çocuğu yıllar süren suskunluğunu bozdu! İnanmazlar diye ses kaydı yapmış!         
14:40
3 yılda oylarını artıran tek parti hangisi? Dolar düştükten sonra yapılan araştırma ortaya çıkardı 3 yılda oylarını artıran tek parti hangisi? Dolar düştükten sonra yapılan araştırma ortaya çıkardı         
14:35
Erkekler, hayatları boyunca kaç kadınla beraber oluyor? 35 ülkede yapılan araştırmada listenin başında Türkiye var Erkekler, hayatları boyunca kaç kadınla beraber oluyor? 35 ülkede yapılan araştırmada listenin başında Türkiye var         
13:02
Yerli otomobilin sedan modeli görücüye çıkıyor Yerli otomobilin sedan modeli görücüye çıkıyor         
12:37
Şehit Eren Bülbül'ün hayatını anlatan Kesişme İyi ki Varsın Eren filmi, gişe rekoru kırdı Şehit Eren Bülbül'ün hayatını anlatan Kesişme İyi ki Varsın Eren filmi, gişe rekoru kırdı         
11:54
Sarışın Buse Varol, takipçilerini ikiye böldü Sarışın Buse Varol, takipçilerini ikiye böldü         
11:14
Son Dakika! Çataklı: Türkiye'de faaliyet gösteren PKK'lı teröristlerin sayısı 156'nın altına düştü Son Dakika! Çataklı: Türkiye'de faaliyet gösteren PKK'lı teröristlerin sayısı 156'nın altına düştü         
11:11
Kilosu 760 TL olan pikan ceviziyle atıştırmalık yapan Yasemin Özilhan'a büyük tepki Kilosu 760 TL olan pikan ceviziyle atıştırmalık yapan Yasemin Özilhan'a büyük tepki         
10:08
Karbonmonoksit gazından zehirlenen baba ile iki çocuğu hayatını kaybetti Karbonmonoksit gazından zehirlenen baba ile iki çocuğu hayatını kaybetti         
09:52
Marketlerden vatandaşa kirli oyun! Denetimler sırasında fiyat düşürüp, denetim bitince artırıyorlar! Marketlerden vatandaşa kirli oyun! Denetimler sırasında fiyat düşürüp, denetim bitince artırıyorlar!         
09:03
Dünyaca ünlü reality şov yıldızı Robert Bruce, ölü bulundu Dünyaca ünlü reality şov yıldızı Robert Bruce, ölü bulundu         
09:03
Prof. Dr. Başar Cander: Grip vakaları koronavirüsü geçti Prof. Dr. Başar Cander: Grip vakaları koronavirüsü geçti         
08:16

Son Dakika Haberleri
22:42 Camdaki Türk bayrağını indirmek isteyen kadın gözaltına alındı
22:37 Tanımadığı kişiyi parkta öldürdü! Hiçbir şey yokmuş gibi evine gitti
22:33 Yüzde 63'lük özel okul zammında geri adım
22:31 Son dakika: Temel Karamollaoğlu, koronavirüse yakalandı
22:21 CHP'nin "20 Aralık araştırılsın" önergesi reddedildi
22:19 Ataması yapılan 23 yaşındaki hemşire kayıplara karıştı
22:05 How I Met Your Mother dizisinin, "efsane dizi" tahtına oturtan en iyi 10 bölümü
21:27 Stephanie Matto, aşırı talebe yetişmeye çalışırken hastanelik oldu
21:00 Ahmet dede evinde ölü bulundu
20:13 Son Dakika: En düşük emekli maaşını 2 bin 500 TL'ye çıkaran teklif TBMM'ye sunuldu
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.01.2022 22:50:41. #1.13#
SON DAKİKA: Camdaki Türk bayrağını indirmek isteyen kadın gözaltına alındı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement