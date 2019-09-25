Son Dakika Haberleri: Cami kubbesinde yakalanan hırsız, itfaiye merdiveniyle indirildi
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Cami kubbesinde yakalanan hırsız, itfaiye merdiveniyle indirildi

2 saat önce

KÜTAHYA'da, caminin kubbesindeki kurşun plakaları çalmaya çalışan 2'si kadın 3 kişi, polis ekiplerince yakalanıp, gözaltına alındı.

Cami kubbesinde yakalanan hırsız, itfaiye merdiveniyle indirildi, System.String[]

KÜTAHYA'da, caminin kubbesindeki kurşun plakaları çalmaya çalışan 2'si kadın 3 kişi, polis ekiplerince yakalanıp, gözaltına alındı. Şüphelilerden biri, cami çatısından itfaiye merdiveniyle indirildi.

Olay, saat 03.30 sıralarında, Lala Hüseyin Paşa Mahallesi Paşam Sultan Sokak'taki Kurşunlu Camii'nde meydana geldi. Devriye görevi yapan polis ve mahalle bekçileri, Kurşunlu Camii'nin kubbe kısmında birkaç kişinin kurşun levhaları sökmeye çalıştığı ihbarını aldı. Bölgeye giden ekipler camiye girdi. Polisler yerde sökülmüş kurşun levhalara rastladı. Ekiplerin çevrede yaptığı arama çalışmaları sırasında Ceyda G. (25) ve Sevim G. (23) bahçede gizlenirken, Nihat G. (21) ise caminin kubbe kısmında yakalandı. Kubbede mahsur kalan hırsızlık şüphelisi polislerin ihbarı üzerine bölgeye gelen itfaiye aracının merdiveniyle indirilip gözaltına alındı. Çok sayıda hırsızlık suçundan kayıtları olduğu tespit edilen şüpheliler sağlık kontrolünün ardından Şehit Mehmet Kartal Polis Merkezi Amirliği'ne götürüldü.

Kurşunlu, İtfaiye, Polis, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 25.09.2019 01:44 Kaynak: DHA
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Camideki kurşun levhaları çalmaya çalışan hırsızlar suçüstü yakalandı
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