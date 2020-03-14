Camiler korona virüsüne karşı dezenfekte edildi - Son Dakika

Amasya Belediyesi tarafından camiler korona virüsüne karşı dezenfekte edildi.



Çin'de ortaya çıkan ve kısa sürede tüm dünyaya yayılan yeni tip korona virüsü (Kovid-19) salgınına karşı alınan önlemler kapsamında Amasya Belediyesi tarafından insan sağlığına zarar vermeye solüsyonlarla camilerin içi, dışı ve avlusunda tedbir amaçlı ilaçlama çalışması yapıldı.



Çalışmaların artarak devam edeceği öğrenildi. - AMASYA