Camiler korona virüsüne karşı dezenfekte edildi - Son Dakika
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Camiler korona virüsüne karşı dezenfekte edildi

6 saat önce

Amasya Belediyesi tarafından camiler korona virüsüne karşı dezenfekte edildi.

Camiler korona virüsüne karşı dezenfekte edildi, System.String[]

Amasya Belediyesi tarafından camiler korona virüsüne karşı dezenfekte edildi.


Çin'de ortaya çıkan ve kısa sürede tüm dünyaya yayılan yeni tip korona virüsü (Kovid-19) salgınına karşı alınan önlemler kapsamında Amasya Belediyesi tarafından insan sağlığına zarar vermeye solüsyonlarla camilerin içi, dışı ve avlusunda tedbir amaçlı ilaçlama çalışması yapıldı.


Çalışmaların artarak devam edeceği öğrenildi. - AMASYA

Çin Halk Cumhuriyeti, Amasya Belediyesi, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.03.2020 12:26 Kaynak: İHA
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