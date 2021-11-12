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Camilerde mesafe kuralları kaldırıldı, eski saf düzenine geçiliyor - Son Dakika

Camilerde mesafe kuralları kaldırıldı, eski saf düzenine geçiliyor

12.11.2021 14:03

Koronavirüs salgını nedeniyle normal saf düzenine izin verilmeyen camilerde cemaatle kılınan farz namazlarının normal saf düzenine göre olması kararlaştırıldı. Genelgede, "Temizlik ve maske kurallarına uyulmak kaydıyla cami ve mescitlerde cemaatle kılınan farz namazların normal saf düzenine göre eda edilmesi gereklidir" ifadesi yer aldı.

Koronavirüs salgını gerekçesiyle 1,5 yılı aşkın süredir cemaatlerde saf düzenine izin verilmiyordu. Yeni Şafak'ın haberine göre, Diyanet İşleri Başkanlığı yayınladığı bir genelge ile bu uygulamaya son verdi.

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayınlanan genelgede şu ifadeler yer aldı;

"Covid-19 salgını kapsamında vatandaşlarımızın sağlığını korumak amacıyla 13 Mart 2020 tarihinden itibaren cami ve mescitlerde Başkanlığımızca gerekli tedbirler alınmış, gerek din görevlilerimiz gerekse vatandaşlarımız tarafından konuya gereken hassasiyet gösterilmiş, ilgili kurumlarca malum olduğu üzere cami ve mescitlerde salgın kaynaklı problem yaşanmamıştır.

"YENİ DÜZENLEME YAPILMASI GEREKLİ GÖRÜLMÜŞTÜR"

Kış şartları sebebiyle açık alanlarda namaz kılma imkanı kalmaması, ülke genelinde 18 yaş ve üstü nüfusun büyük oranda aşılanması ve toplumumuzun salgın tedbirlerine riayet konusunda alışkanlık kazanmış olması göz önünde bulundurularak yeni düzenlemenin yapılması gerekli görülmüştür.

Bu itibarla temizlik ve maske kurallarına uyulmak kaydıyla cami ve mescitlerde cemaatle kılınan farz namazların normal saf düzenine göre eda edilmesi hususunda bilgilerini ve gereğini arz/rica ederim.

Prof. Dr. Ali Erbaş

Diyanet İşleri Başkanı"

Diyanet İşleri Başkanlığı, Koronavirüs, Mart, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Camilerde mesafe kuralları kaldırıldı, eski saf düzenine geçiliyor - Son Dakika


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