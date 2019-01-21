Son Dakika Haberleri: Caminin Bağış Kutusuna Para Atıp İmamın Telefonunu Çaldılar

Caminin Bağış Kutusuna Para Atıp İmamın Telefonunu Çaldılar

28 dakika önce

Bursa'da bir camiye gelen iki kişi, şüphe uyandırmamak için bağış kutusuna para attıktan sonra imamın şarj için prizde bıraktığı cep telefonunu çaldı.

Caminin Bağış Kutusuna Para Atıp İmamın Telefonunu Çaldılar, System.String[]
Bursa'da bir camiye gelen iki kişi, şüphe uyandırmamak için bağış kutusuna para attıktan sonra imamın şarj için prizde bıraktığı cep telefonunu çaldı.

Merkez Osmangazi ilçesindeki Şehadet Camisinin imam hatibi Abdulkadir Aşık (44), üç gün önce öğle namazını kıldırmak için camiye geldi.

Aşık, namazdan önce şarja taktığı cep telefonunu camide unuttu.

İkindi namazı için yeniden camiye gelen Aşık, cep telefonunun yerinde olmadığını gördü. Caminin güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen Aşık, telefonunun çalındığını fark ederek, durumu polise bildirdi.

Polis ekipleri, hırsızların yakalanması için çalışma başlattı.

Telefonu çalmadan önce bağış kutusuna para atmışlar

Bu arada, camiden yapılan cep telefonu hırsızlığı, güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Görüntülerde, caminin boş olduğu sırada içeri giren iki zanlının bir süre camide dolaşması, bunlardan birinin şüphe uyandırmamak için caminin bağış kutusuna para atması ve şarj aletiyle telefonu çalarak camiden uzaklaşmaları yer alıyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.01.2019 12:45 Kaynak: AA

Osmangazi, Merkez, Bursa, 3. Sayfa
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