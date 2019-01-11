Çamlıca Bocuk Gecesi 26 Ocak'ta Yapılacak
1 saat önce
Edirne'nin Keşan ilçesi Çamlıca köyünde binlerce kişinin katıldığı Bocuk Gecesi 26 Ocak Cumartesi günü yapılacak.
Edirne
'nin Keşan ilçesi Çamlıca
köyünde binlerce kişinin katıldığı Bocuk Gecesi 26 Ocak
Cumartesi günü yapılacak.
5 Ocak'ta yapılması planlanan Bocuk Gecesi'nin yoğun kar yağışı nedeniyle ileri bir tarihe ertelenmesinin ardından toplantı yapan Bocuk Komisyonu, meteorolojik verileri de göz önünde bulundurarak, etkinliğin gerçekleştirileceği tarihi belirledi.
Komisyon tarafından yapılan açıklamada, hava tahminleri dikkate alınarak etkinliğin 26 Ocak Cumartesi akşamı yapılacağı belirtildi. - EDİRNE
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 11.01.2019 09:01 Kaynak: İHA
Ormanlık Alanda Kozalak Toplamaya Giden Vatandaş, Kesilmiş Kadın Kolu Buldu
Son Dakika! Cari Denge Kasım Ayında Üst Üste Dördüncü Kez Fazla Verdi
Süper Loto'da 6 Bilen Çıkmayınca, Yaklaşık 8 Milyon Lira Devretti
Aleyna Tilki, İnsan Olmayı Sıkıcı Bulduğunu İfade Etti