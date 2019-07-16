Son Dakika Haberleri: Çamlıca Camii'nde 15 Temmuz'a özel dev led Türk Bayrağı havadan görüntülendi
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Çamlıca Camii'nde 15 Temmuz'a özel dev led Türk Bayrağı havadan görüntülendi

2 saat önce

Çamlıca Camii'nde 15 Temmuz'a özel dev led Türk Bayrağı havadan görüntülendiİSTANBUL - 15 Temmuz darbe girişiminin 3'üncü yıl dönümü anmaları kapsamında Büyük Çamlıca Camii mahyasından dev Türk bayrağı yansıtıldı.

Çamlıca Camii'nde 15 Temmuz'a özel dev led Türk Bayrağı havadan görüntülendi
İSTANBUL - 15 Temmuz darbe girişiminin 3'üncü yıl dönümü anmaları kapsamında Büyük Çamlıca Camii mahyasından dev Türk bayrağı yansıtıldı. Dev led bayrak havadan görüntülendi.
15 Temmuz darbe girişiminin 3'üncü yıl dönümü anmaları kapsamında Büyük Çamlıca Camii mahyasından Türk bayrağı yansıtıldı. Dev led bayrak havadan görüntülendi. Led bayrak ve 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ışıklarının birlikte yer aldığı görüntüler görsel şölen oluşturdu.
Çamlıca Camii'nde 15 Temmuz'a özel dev led Türk Bayrağı havadan görüntülendi
Çamlıca, Genel

Haber Yayın Tarihi: 16.07.2019 12:37 Kaynak: İHA
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