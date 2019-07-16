Çamlıca Camii'nde 15 Temmuz'a özel dev led Türk Bayrağı havadan görüntülendi
2 saat önce
Çamlıca Camii'nde 15 Temmuz'a özel dev led Türk Bayrağı havadan görüntülendiİSTANBUL - 15 Temmuz darbe girişiminin 3'üncü yıl dönümü anmaları kapsamında Büyük Çamlıca Camii mahyasından dev Türk bayrağı yansıtıldı.
Çamlıca Haber Yayın Tarihi: 16.07.2019 12:37 Kaynak: İHA
Camii'nde 15 Temmuz'a özel dev led Türk Bayrağı havadan görüntülendi
İSTANBUL - 15 Temmuz darbe girişiminin 3'üncü yıl dönümü anmaları kapsamında Büyük Çamlıca Camii mahyasından dev Türk bayrağı yansıtıldı. Dev led bayrak havadan görüntülendi.
15 Temmuz darbe girişiminin 3'üncü yıl dönümü anmaları kapsamında Büyük Çamlıca Camii mahyasından Türk bayrağı yansıtıldı. Dev led bayrak havadan görüntülendi. Led bayrak ve 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ışıklarının birlikte yer aldığı görüntüler görsel şölen oluşturdu.
TRT'den gururlandıran 15 Temmuz klibi: Ne sandın! Cumhurbaşkanı Erdoğan Hafıza 15 Temmuz Müzesi'nin açılışını yaptı 15 Temmuz'un yıldönümünde 90 bin camide selalar okundu Oyuncu İrem Sak'ın iç çamaşırsız fotoğrafına yorum ve beğeni yağdı