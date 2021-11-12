Üsküdar'da bulunan Çamlıca Kulesi'nde dün meydana gelen olayda, İsrail uyruklu çift N.O. ve M.O ile bir başka şüpheli, Çamlıca Kulesi'ne çıktı.
Kulenin penceresinden İstanbul'un çeşitli görselleri çekmeye başlayan 3 kişinin, bir süre sonra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konutunu görüntüledikleri ve aralarında konuştukları iddia edildi. O sırada kulede görevli bir personel, şahısların aralarındaki konuşmaları duyarak durumu polise bildirdi. İhbarı değerlendiren Terörle Mücadele ekipleri, Cumhurbaşkanlığı Koruma birimlerine bilgi verdikten sonra şüpheli 3 kişi gözaltına aldı.
Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin tamamlanması üzerine sabah saatlerinde İstanbul Adliyesi'ne sevk edildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, ifadeleri alınan 2'si kadın 3 şüpheliyi "siyasal veya askeri casusluk" suçundan tutuklanmaları talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk etti. Hakimlik de tutuklama kararı verip şüphelileri cezaevine gönderdi.
Son Dakika › Güncel › Çamlıca Kulesi'nden Erdoğan'ın konutunu görüntüleyen İsrailli 3 şahıs casusluk suçlamasıyla tutuklandı - Son Dakika