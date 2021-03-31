Çanakkale'nin Çan ilçesinde meydana gelen kazada bir kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre Sanayi köprüsü kavşağında, yaya yolundan yolun karşısına geçmek isteyen Ayşe E.'ye, İlker Ü. sevk ve idaresindeki 17 HZ 265 plakalı araç çarptı. Yaralı Ayşe E. 112 ekiplerinin olay yerinde ilk müdahalesinin ardından Çan Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken, kazayla alakalı tahkikat başlatıldı. - ÇANAKKALE
Kaynak: İHA
Son Dakika › 3. Sayfa › Çan'da trafik kazası: 1 yaralı - Son Dakika