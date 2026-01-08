Çanakkale Boğazı'nda Fırtına Nedeniyle Gemi Trafiği Durduruldu - Son Dakika
Çanakkale Boğazı'nda Fırtına Nedeniyle Gemi Trafiği Durduruldu

08.01.2026 10:32
Çanakkale Boğazı'nda etkili fırtına nedeniyle transit gemi trafiği durduruldu. Feribot seferleri de iptal.

Çanakkale Boğazı'nda etkili olan kuvvetli fırtına nedeniyle transit gemi trafiği çift yönlü geçici olarak durduruldu.

Bölgede dün geceden bu yana etkisini artıran fırtına, denizde akıntı hızının artmasına neden oldu.

Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğünce, kuzey ve güneyden seyir halindeki gemilerin kaptanlarına, telsiz anonsuyla boğazın çift yönlü transit gemi geçişlerine kapatıldığı duyuruldu.

Çanakkale Boğazı ile adalar hattındaki ulaşımı sağlayan GESTAŞ Deniz Ulaşım AŞ'den yapılan açıklamada, Lapseki-Gelibolu, Çanakkale-Kilitbahir ve Çanakkale-Eceabat feribot seferlerinin de geçici olarak durdurulduğu kaydedildi.

Kaynak: AA

SON DAKİKA: Çanakkale Boğazı'nda Fırtına Nedeniyle Gemi Trafiği Durduruldu
